Samsung grev krizi yaşanıyor. Şirkette çalışan binlerce işçiyi temsil eden sendika, kuruluşundan bu yana ilk defa grev çağrısında bulundu. Ulusal Samsung Elektronics Sendikası, 7 Haziran’da tüm üyelerinden ücretli izinlerini kullanmalarını isteyerek bir günlük protesto düzenleyecek. Ayrıca sendika, gelecekte tam ölçekli bir grev yapma olasılığını göz ardı etmediklerini belirtti. Telefon fiyatları artacak mı? Stoklarda ürün bulmak zorlaşacak mı? İşte grevin iç yüzü.

Samsung Electronics Sendikası İlk Grev Çağrısını Yaptı: Telefon Fiyatları ve Stoklar Etkilenecek mi?

Sendika, yaklaşık 28.000 üyesi ile Samsung Electronics’in toplam işgücünün beşte birinden fazlasını temsil ediyor. Sendika temsilcileri, şirketin işçileri ihmal ettiğini ve bu duruma daha fazla dayanamayacaklarını belirterek grev ilan ettiklerini söyledi. Canlı yayınlanan bir basın toplantısında, “İşçi sendikalarına yönelik zulme daha fazla dayanamayız. Şirketin işçileri ihmal etmesi karşısında grev ilan ediyoruz,” dediler.

Şirket yönetimi, bu yılın başından beri sendika ile ücretler konusunda görüşmeler yürütüyor. Ancak iki taraf şimdiye kadar bir anlaşmaya varamadı. Sendika, %6,5’lik bir ücret artışı ve şirketin kazancına endeksli bir ikramiye talep ediyor. Görünen o ki, Samsung kar etse de bu karı çalışanlarıyla paylaşmakta biraz geride kalmış. En azından çalışanların iddiası bu şekilde. Teknoloji sektörünün en büyük firmalarından birinde böyle bir grev yaşanması, sektördeki fiyatları ve stokları ciddi oranda etkileyebilir.

Samsung Electronics, dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve televizyon üreticisi konumunda. Analistler, geniş çaplı bir grevin firmanın bilgisayar çipi üretimini ve küresel elektronik tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Samsung Electronics, Güney Koreli holding Samsung Group’un amiral gemisi şirketi olup, Asya’nın dördüncü büyük ekonomisine hakim olan ülkenin en büyük aile kontrolündeki işletmesi olarak öne çıkıyor.

Şirket, 2020 yılına kadar sendikaların çalışanlarını temsil etmesine izin vermemesiyle biliniyordu. Ancak, başkanının piyasa manipülasyonu ve rüşvetten yargılanmasının ardından yoğun bir kamuoyu incelemesi altına girdi. Grev açıklamasının ardından, Şirketin hisseleri Güney Kore’nin başkenti Seul’de yaklaşık %2 düşüşle işlem gördü. Telefon fiyatları, RAM fiyatları ve televizyon fiyatları bu durum eğer hızlıca çözüme kavuşturulmazsa bir artış görebilir.

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