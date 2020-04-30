Samsung, BOE’den OLED panel tedarik edebilir!

Dünyanın en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, aynı zamanda şirketin kendi akıllı telefonları için de ekran üretiyor. Önümüzdeki aylarda duyurulacak Galaxy S21 serisiyle bu geleneğin değişeceği ve şirketin en büyük rakibi BOE’den OLED panel tedarik edebileceği belirtiliyor.

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Samsung Galaxy S21 Plus, BOE üretimi OLED ekrana sahip olabilir!

Telefonlar başta olmak üzere geniş bir panel grubu bulunan Samsung Display, halihazırda Apple ve OnePlus gibi markalara da OLED ekran tedarik ediyor. Hatta firmanın ürettiği OLED ekrana sahip OnePlus 8 Pro, son olarak DisplayMate testinden aldığı A+ puan ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Şirkete yakın bir kaynağa göre, bu yıl duyurulacak bazı akıllı telefonlar için alternatif bir ekran üreticisi seçeneği üzerinde çalışılıyor. Bu konu hakkında şimdiye kadar BOE ile bazı görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerde önemli bir mesafe alındığı belirtiliyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise Samsung Galaxy S21 Plus ve Galaxy A91’de BOE üretimi OLED ekranın kullanılacağı ifade ediliyor.

Samsung’un bu planının perde arkasında ise birden fazla gerekçe bulunuyor. BOE üretimi OLED panellerin daha ucuz olduğu ve bunun fiyat tarafında avantaj sağlayabileceğine inanılıyor. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle azalan üretim hacminin de bu çözüm ile dengelenebileceği söyleniyor.

Dünyanın en büyük LCD panel tedarikçisi olarak bilinen BOE, azalan karlılık ve satış rakamlarından dolayı OLED panel yatırımına ağırlık vermişti. Samsung Display ve LG Display’in ardından pazarda üçüncü sırada yer alan şirketin iPhone 12 serisi için yüklü miktarda sipariş aldığı iddia edilmişti. Samsung ve BOE arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde ise rotanın TCL’e kaydırılabileceği ifade ediliyor.