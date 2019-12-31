2021 model iPhone ekranlarını BOE üretecek!

Şu sıralar iPhone 11s serisinin üretimi için hazırlık yapan Apple, bir yandan da sonraki jenerasyon ürünleri için tedarikçi belirlemeye çalışıyor. Cupertino merkezli marka, 2021 yılında satışa sunacağı telefon modellerine OLED ekran tedarik etmesi için BOE ile anlaşma sağladı.

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BOE, iPhone modellerinin ikinci büyük OLED ekran tedarikçisi olacak!

BOE Technology şirketi, bünyesinde geliştirdiği LCD ve OLED ekran modellerini pek çok markaya sunuyor. Huawei Mate serisi için de ekran üreten şirket, gelen son raporlara göre Apple ile bir anlaşma sağladı. BOE’nin geçtiğimiz haftalarda imzaladığı belirtilen anlaşma kapsamında 2021 yılında üretilecek iPhone modelleri için 45 milyon OLED panel üreteceği belirtiliyor. Bu da Apple’ın en büyük ikinci OLED ekran tedarikçisinin BOE olacağı anlamına geliyor. Ayrıca 2021 yılında duyurulacak olan iPhone 12 serisinin tüm cihazları da OLED ekrana sahip olacak.

Özellikle ekran konusunda hassas olan Apple, ekosistem ürünleri için birkaç panel üreticisi ile çalışıyor. Markanın en büyük ekran tedarikçisi olarak en yakın rakibi Samsung göze çarpıyor. LG Apple’ın üçüncü büyük ekran üreticisi olurken, Japan Display ise Apple Watch gibi küçük ürünler için OLED panel üretmeyi sürdürecek. Önceki söylentilere göre Apple’ın mali darboğazda olan Japan Display’e yatırım yaparak OLED ekran ürettireceği bildiriliyordu. Ancak marka bu alanda tercihini farklı bir üreticiden yana kullanmış gibi görünüyor.