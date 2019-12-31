Apple
2021 model iPhone ekranlarını BOE üretecek!
Şu sıralar iPhone 11s serisinin üretimi için hazırlık yapan Apple, bir yandan da sonraki jenerasyon ürünleri için tedarikçi belirlemeye çalışıyor. Cupertino merkezli marka, 2021 yılında satışa sunacağı telefon modellerine OLED ekran tedarik etmesi için BOE ile anlaşma sağladı.
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BOE, iPhone modellerinin ikinci büyük OLED ekran tedarikçisi olacak!
BOE Technology şirketi, bünyesinde geliştirdiği LCD ve OLED ekran modellerini pek çok markaya sunuyor. Huawei Mate serisi için de ekran üreten şirket, gelen son raporlara göre Apple ile bir anlaşma sağladı. BOE’nin geçtiğimiz haftalarda imzaladığı belirtilen anlaşma kapsamında 2021 yılında üretilecek iPhone modelleri için 45 milyon OLED panel üreteceği belirtiliyor. Bu da Apple’ın en büyük ikinci OLED ekran tedarikçisinin BOE olacağı anlamına geliyor. Ayrıca 2021 yılında duyurulacak olan iPhone 12 serisinin tüm cihazları da OLED ekrana sahip olacak.
Özellikle ekran konusunda hassas olan Apple, ekosistem ürünleri için birkaç panel üreticisi ile çalışıyor. Markanın en büyük ekran tedarikçisi olarak en yakın rakibi Samsung göze çarpıyor. LG Apple’ın üçüncü büyük ekran üreticisi olurken, Japan Display ise Apple Watch gibi küçük ürünler için OLED panel üretmeyi sürdürecek. Önceki söylentilere göre Apple’ın mali darboğazda olan Japan Display’e yatırım yaparak OLED ekran ürettireceği bildiriliyordu. Ancak marka bu alanda tercihini farklı bir üreticiden yana kullanmış gibi görünüyor.
Apple
Apple, oyunculara yönelik yeni bir Mac duyurabilir!
Son dönemde bilgisayar üreticilerinin büyük bir kısmı oyunculara yönelik ürünleriyle dikkat çekiyor. Apple ise şimdiye kadar bu alan karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Cupertino merkezli teknoloji devi, önümüzdeki yıl e-spor oyuncularına yönelik yeni bir Mac ürünü duyurabilir!
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Apple, 2020 için oyuncu odaklı yeni bir Mac ürünü planlıyor!
Apple’a yakın bir kaynağın ortaya attığı iddiaya göre, genişleyen oyuncu pazarına yatırım yapmak isteyen marka bu alanı 2020 planlarına dahil etti. Ayrıntıları hakkında herhangi bir teknik bilgi bulunmayan ürünün Mac cihazı olacağı söyleniyor. Bu da yakın gelecekte “oyun sınıfı” iMac ya da MacBook görebileceğimiz anlamına geliyor.
Rapora göre e-spor alanındaki profesyonel oyuncuları hedefleyen yeni ürün, bu alanda çalışan oyun geliştiricilerini de ekosistemine çekmeyi amaçlıyor. Özellikle Arcade servisini geliştirmek için yoğun çaba harcayan Apple’ın yeni ürün ile bu kozu doğru şekilde kullanmak istediği bildiriliyor. Bunun yanı sıra oyunculara odaklı Mac ürünü için AMD ile özelleştirilmiş bir grafik yongası geliştirileceği de dikkat çekiyor. Bilindiği üzere daha önce Mac Pro modelinde AMD’nin güçlü Radeon Pro ekran kartları tercih edilmişti.
Önümüzdeki yıl Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda önemli detaylarının paylaşılmasının beklendiği ürün, beklenildiği üzere fiyat konusunda pek de rekabetçi olmayacak. MacOS işletim sistemli ilk oyuncu bilgisayarının 5000$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor.
Apple
iPad Pro 2020 üçlü arka kameraya sahip olacak!
Bu yıl iPhone 11 serisi ile akıllı telefon tarafında önemli bir atılım gerçekleştiren Apple, buna karşın tablet alanında beklentilerin gerisinde kaldı. Gelecek yıl iPad ekosistemini güçlendirmek için kolları sıvayan markanın yeni oyuncusu iPad Pro 2020 ise kamerasıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.
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3 arka kameralı iPad Pro 2020, render sızıntıları ile ilk kez göründü!
Akıllı telefon sızıntıları denilince akla gelen ilk isimlerden OnLeaks, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak yeni iPad Pro modellerinin render görsellerini paylaştı. Serinin ilk modeli gibi 2 farklı boyuta sahip olduğu belirtilen iPad Pro 2020, kullanıcıları 11 ve 12.9 inçlik ekran ile karşılayacak. Yuvarlak kenarlı ve ince çerçeveli tablet bilgisayarda metal gövdenin yerini koruduğu görülüyor. Ancak arka yüzey için yenilik ihtimalleri arasında tıpkı iPhone serisi gibi cam kaplama da bulunuyor.
Render görüntülerinde dikkatleri en çok çeken konu ise arka kamera yerleşimi gibi gözüküyor. Daha önce iPhone 11 Pro’da gördüğümüz üçlü arka kamera düzeni, bu sefer yeni iPad Pro’da karşımıza çıkıyor. Bu yenilik aynı zamanda iPad serisinde çoklu arka kameraya geçişin yaşanacağını da gösteriyor. Cihazın arkasında yer alan ana kamera sensörüne telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin eşlik etmesi bekleniyor.
Apple A13x işlemciye sahip olacağı belirtilen tablet, Apple Pencil desteğini de koruyacak. Ayrıca tanıtımda geliştirilmiş Apple Pencil 2’nin de ortaya çıkması ihtimaller arasında yer alıyor. Son olarak 2020 model iPad Pro modellerinin Mart ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.
Apple
Apple Watch, Parkinsonluların hayatını kolaylaştıracak!
Apple Watch, bildiğiniz üzere geçen sene itibariyle cihazlarına elektrokardiyogram adı verilen yeni bir teknolojiyi cihazlarına eklediğini duyurmuştu. Bu teknoloji tıbben EKG diye geçen kalbe giden elektrik sinyallerini takip eden ve bunlara göre sonuç veren bir rapor.
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Markanın getirdiği bu yeni teknoloji, çeşitli kalp rahatsızlıklarını sağlık kuruluşlarından aldığı onay dahilinde kullanıcılarına sunabiliyor. Şu an bir çok ülkede faaliyete açtığı bu özelliğe firma bir yenisini daha eklemeye karar vermiş.
Apple’ın Amerika Patent ve Marka Tescil Ofisi’nden, terimsel olarak ifade edebileceğimiz Diskinesi ve Parkinson hastalıklarını pasif olarak izleme için yaptığı özel başvuru bunu doğrular nitelikte. Bu yazılımsal takip sistemi, insan vücudunun kas sistemini izleyerek kullanıcıya, Parkinson hastalık ölçümünü sunacak.
Paten notlarında, hastalığın bir türü olan Diskinesi (Vücudun belli aralıklarla kasılması) ve İngilizce Tremor olarak belirlenen bedensel olarak titreme ölçümlerini sağlayabiliyor. Apple tarafı uygulamada, tipik olarak kandaki dopamin seviyesini ölçerek, bir takım terapi önerileri sunacak. Buna ek olarak hastalığın semptomlarının olabildiğince minimuma indirilmesi hedeflenecek.
Geçtiğimiz aylarda Amerikan vatandaşı 74 yaşındaki Roy Robinson’ın, EKG özelliği sayesinde hayatının kurtulduğunu görmüştük. Robinson ailesini ziyaret ettiği zaman iki katlı evin üst katına çıkmaya karar verdi. Yaşlı adam merdivenlerden çıkarken Apple Watch’inden gelen uyarıyla irkildi. Uyarıyı okuduğunda “Sen A-fib’sin” yazıyordu.
Bu terimi Googleladığı takdirde daha detaylı bir bilgi almayı başardı. Şükran günü yemeğinden sonra soluğu doktorda alan Roy Robinson, bir çeşit kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Doktor, saatin çıkardığı sonucu onaylamıştı. Gerçekten bir elektronik saat, sanal doktor olarak iş görebiliyordu.
Günümüzde gelişen teknoloji ışığında artık Apple Watch’ları bir saatten öte adetâ sanal koç görevini üstlendiğini görür olduk. Bundan sonra Parkinson tedavisinde de göreceğimiz giyilebilir cihaz umarım farklı hastalıklara derman olma görevini de üstlenir.