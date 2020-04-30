LG 2020 1. çeyrek raporları açıklandı!

LG 1. çeyrek raporlarına göre şirket genel anlamda iyi bir çeyrek geçirmiş olsa dahi mobil tarafta sıkıntılar devam ediyor.

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LG 2020 1. çeyrek gelirleri oldukça iyi ancak mobil tarafta hala sıkıntılar mevcut!

LG, alt işletmelerinin ekonomik sonuçlarını içeren 1. Çeyrek raporunu paylaştı. Güney Koreli şirket tarihinde ikinci defa yılın ilk çeyreğinde 1 trilyon KRW’ı (826 milyar dolar) aştı. Şirketin toplam geliri ise 12.4 milyar dolar oldu. LG’nin Ev Aletleri, Hava Çözümleri ve Ev Eğlencesi şirketleri 6.95 milyar dolar gelir ile oldukça iyi sonuçlar elde etti. Tüm bu olumlu tablonun yanı sıra LG Mobil hala pazarda kalabilmek için mücadele ediyor. İlk çeyrek sonuçlarına göre şirketin mobil tarafı 843.9 milyon dolar değerinde satış yapmış durumda. İşletmenin 200 milyon dolar zarar ettiği düşünülürse sonuç oldukça kötü. İşletmenin giderleri, pazarlama ve diğer masraflarının yanı sıra kalkınma için harcanan değerlerin sonucu olarak mobil tarafta böyle bir zarar ortaya çıkmakta. İlginçtir ki şirketin 2020 1. çeyrek sonuçları geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinden daha iyi fakat tabii ki de bu tablonun yeterli olmadığının hepimiz farkındayız.

Koreli şirket geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %34 daha az akıllı telefon sattı. Tabii ki bu rakamlarda Çinli şirketlerin tedarik kesintilerinin de etkisi var. COVID-19 salgınından etkilenen tek şirket LG değil. Akıllı telefon satışlarında önümüzdeki yıl için genel bir düşüş beklenmekte. İçinde bulunduğumuz günlerde kullanıcıların daha temel ihtiyaçlarına öncelik vermeleri hiç şaşırtıcı olmayacaktır.

Şirketin son akıllı telefonu LG Velvet 5G oldukça büyük bir önem ifade ediyor. Yakında çıkacak telefon LG’nin yıllardır bir numaralı serisi olan G serisinin yerini alacak. Ancak söylentilere göre telefonun fiyatı Snapdragon 765G kullanan bir cihaza göre oldukça pahalı olacak. Bu hamlesi LG mobil için oldukça riskli olabilir.