Finans
LG 2020 1. çeyrek raporları açıklandı!
LG 1. çeyrek raporlarına göre şirket genel anlamda iyi bir çeyrek geçirmiş olsa dahi mobil tarafta sıkıntılar devam ediyor.
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LG 2020 1. çeyrek gelirleri oldukça iyi ancak mobil tarafta hala sıkıntılar mevcut!
LG, alt işletmelerinin ekonomik sonuçlarını içeren 1. Çeyrek raporunu paylaştı. Güney Koreli şirket tarihinde ikinci defa yılın ilk çeyreğinde 1 trilyon KRW’ı (826 milyar dolar) aştı. Şirketin toplam geliri ise 12.4 milyar dolar oldu. LG’nin Ev Aletleri, Hava Çözümleri ve Ev Eğlencesi şirketleri 6.95 milyar dolar gelir ile oldukça iyi sonuçlar elde etti. Tüm bu olumlu tablonun yanı sıra LG Mobil hala pazarda kalabilmek için mücadele ediyor. İlk çeyrek sonuçlarına göre şirketin mobil tarafı 843.9 milyon dolar değerinde satış yapmış durumda. İşletmenin 200 milyon dolar zarar ettiği düşünülürse sonuç oldukça kötü. İşletmenin giderleri, pazarlama ve diğer masraflarının yanı sıra kalkınma için harcanan değerlerin sonucu olarak mobil tarafta böyle bir zarar ortaya çıkmakta. İlginçtir ki şirketin 2020 1. çeyrek sonuçları geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinden daha iyi fakat tabii ki de bu tablonun yeterli olmadığının hepimiz farkındayız.
Koreli şirket geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %34 daha az akıllı telefon sattı. Tabii ki bu rakamlarda Çinli şirketlerin tedarik kesintilerinin de etkisi var. COVID-19 salgınından etkilenen tek şirket LG değil. Akıllı telefon satışlarında önümüzdeki yıl için genel bir düşüş beklenmekte. İçinde bulunduğumuz günlerde kullanıcıların daha temel ihtiyaçlarına öncelik vermeleri hiç şaşırtıcı olmayacaktır.
Şirketin son akıllı telefonu LG Velvet 5G oldukça büyük bir önem ifade ediyor. Yakında çıkacak telefon LG’nin yıllardır bir numaralı serisi olan G serisinin yerini alacak. Ancak söylentilere göre telefonun fiyatı Snapdragon 765G kullanan bir cihaza göre oldukça pahalı olacak. Bu hamlesi LG mobil için oldukça riskli olabilir.
Finans
MasterCard, izinsiz abonelik yenilemeye dur dedi!
MasterCard şirketlerin bedava deneme sürümlerinin ardından kullanıcıların aboneliklerini izinsiz yenilemelerini yasakladı.
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MasterCard bu sistemi nasıl işletecek?
Herhangi bir hizmetin ücretsiz deneme sürümünü kullanmak için ilk önce kullanıcı bilgilerimizi ve kredi kartı numaramızı yazarız. Daha sonra genellikle ücretsiz aboneliğin bitiş tarihini unuturuz ve belirlenmiş aylık ücret hesabımızdan kesilir. Yeni uygulamayla artık satıcılar, bitiş tarihi geldiğinde biz müşterilere aboneliğe devam etmek için para ödememiz gerektiğini bildiren bir metin veya e-posta gönderecekler. Bu mesajda satıcı adı, abonelik ücreti ve ödeme tarihi belirtilmek zorunda.
Bu mesajda ayrıca fiyata gelen zamlar ve üyeliğin nasıl iptal edileceği hakkındaki bilgiler açıkça yazılacak. MasterCard bu uygulamasıyla günümüzde tüketicileri en çok mağdur eden durumlardan birine çözüm getirmeyi amaçlıyor.
Apple
eBay’de Apple Pay ile ödeme dönemi başlıyor!
Popüler online alışveriş sitesi eBay, yaptığı açıklamayla müşterilerine yıl sonuna doğru ödemelerin artık Apple Pay ile de yapılabileceğini belirtti.
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Apple Pay kullanımı artıyor
iPhone ve iPad kullanıcıları, Amerika Birleşik Devletleri‘nde sonbaharda başlayacak olan uygulamayla eBay‘in hem web sitesi hem de mobil uygulaması aracılığıyla ürün satın almak için Apple Pay‘i kullanabilecekler.
eBay , bu yılın başlarında Apple’in da bu değişimin bir parçası olduğu uçtan uca ödeme sistemine geçeceğini duyurdu. Amsterdam merkezli Adyen, PayPal’ı eBay’in birincil ödeme seçeneği olarak değiştireceklerini belirtti.
eBay, 2019 yılında yeni ödeme sistemini genişletip, müşterilerinin çoğunluğunu 2021 yılına kadar yeni sisteme geçirmeyi planlamakta. Apple ise bu süre zarfında daha fazla ürün ve bölge seçeneğine kavuşmuş olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi oldu
Her ne kadar Çin akıllı telefon pazarı son yılların en büyük düşüşünü yaşasa da Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olma başarısını gösterdi. Son dönemde ülkemizde de ithalatçı firmalar aracılığı ile kullanımı sürekli artış gösteren ve özellikle Mi 6 modeli ile oldukça beğenilen firma Strategy Analytics’in yayımladığı son rapora göre 2018 yılının ilk çeyreği sonucu tüm dünya üzerinde dördüncü en büyük telefon üreticisi oldu.
Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olurken Huawei onun da üstünde yer aldı
İlk sırayı Samsung %22,6 ile alırken Apple %15,1 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise dört ve beşte olduğu gibi Çinli firma mevcut. Ülkemizde de oldukça agresif bir sarış politikasına başvuran Huawei ilk üçte yer alırken pazar payını %2’ye yakın büyüterek %11,4’e çıkartmış.
Konumuzun odak noktası Xiaomi ise geçtiğimiz senenin ilk yarısında %3,6 olan küresel pazar payını bu senenin ilk üç ayında %8,2’e yükselterek iki katından daha fazla büyüme göstermiş. Toplam telefon gönderimlerine baktığımızda ise Samsung 2018 yılının ilk üç ayında tüm dünyaya 78.2 milyon adet telefon sunarken Apple 52.2 milyon adet iPhone çıkartmış. Üçüncü sıradaki Huawei üç ayda toplam 39.3 milyon telefon gönderimi yaparken Xiaomi 28.3 milyon adet telefon sunmuş dünyaya.