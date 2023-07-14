Apple geçtiğimiz günlerde Vision Pro isimli giyilebilir ürününü tanıtmıştı. Sanal gerçeklik gözlüğü olarak karşımıza çıkan bu ürün gerek fiyatıyla gerekse de özellikleriyle çok konuşulmuştu. Bu bağlamda Apple’ın dişli rakiplerinden birisi olan Samsung, Samsung XR isimli sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

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Samsung 26 Temmuz tarihinde “Galaxy Unpacked” isimli etkinliğinde Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 serisi ve Watch S6 serisi dahil olmak üzere birçok yeni ürününü piyasaya sürecek. Söylentilere göre bu lansmanda Samsung XR da piyasaya sürülecek.

GoAndroid kaynaklı bir bilgiye göre SafetyKorea sertifikasyon platformunun veritabanında EB-BI610ABY model numarasına sahip bir batarya tespit edildi. Bu bataryanın Samsung’un eski AR gözlüklerine güç sağlayan bataryanın yeni nesli olduğu düşünülüyor.

EB-BI610ABY model numaralı batarya Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde ve Çin’in CQC sertifikasyon sitesinde de görüntülendi. Yani Samsung XR sadece Güney Kore’de değil Çin ve Hindistan’da da piyasaya sürülecek.

*Üstte SafetyKorea sertifikası altta BIS sertifikası

Samsung bundan önce de sanal gerçeklik gözlükleri üretiliyordu. Dünya genelinde çok tutulmadığı ve satın alınmadığı için Samsung sanal gerçeklik gözlüklerinin yenilerini piyasaya sürmemişti. Ancak Apple’ın Vision Pro’yu piyasaya sürmesi ile birlikte Samsung’da sanal gerçeklik üzerindeki çalışmalarına ağırlık vermiş gibi görünüyor.