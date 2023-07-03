Apple geçtiğimiz günlerde Vision Pro isimli sanal gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmüştü. Kendi fiyatıyla bile oldukça tepki çeken Apple Vision Pro’yu Cavier isimli bir şirket altınla kapladı. Cavier uzunca bir süredir varlığını sürdüren bir şirket. Şirket Apple ürünlerinin özel versiyonlarını tasarlıyor. Özel tasarım olan bu ürünler oldukça pahalı oluyorlar. Bunlardan bazıları altınla, beyaz altınla, pırlantalarla kaplanıyor. Bazılarından ise bir elin parmağını geçmeyecek kadar üretiliyor. Dünya üzerinde çok az kişinin satın alabileceği bu ürünlere Cavier yenisini ekledi. Detaylara bakalım.

Apple Vision Pro’nun bu özel versiyonu 1.5 kilo altından yapılıyor. Arkasında bulunan deri ise İngiliz Kraliyet Mahkemesinin üyelerinin ve Rolls Royce’un kullandığı “Connoly” isimli özel bir deri. VR gözlüğün normal versiyondan bir farkı bulunmuyor. Kullanım açısından aynı olan ürün 1.5 kilo altın kaplamasından mütevellit daha ağır olacaktır. Bu da uzun süreli kullanımda kafayı ağrıtabilir.

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Apple Vision Pro’nun fiyatı 3.499 dolar iken Vision Pro CVR Sürümü’nün 39.900 dolar gibi muazzam bir başlangıç ​​fiyatına sahip olması bekleniyor. Caviar, 2024 sonbaharında piyasaya sürmeyi planladığı Apple Vision Pro Caviar Edition’dan yalnızca 24 adet üretecek. Koleksiyonculara satılması beklenen Apple Vision Pro Caviar Edition hakkında ne düşünüyorsunuz?