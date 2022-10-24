Google’ın yeni işletim sistemi Android 13, nihayet Pixel serisi cihazların ardından diğer markaların cihazına da gelmeye başladı. Şirketler birkaç aydır Android 13 güncellemesini yeni arayüzleri ile test ederken, Samsung ise bu güncellemeyi kararlı olarak yayınlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Samsung, One UI 5 güncellemesini yeni özelliklerle duyurmuştu. Ardından birkaç modelini beta test programına dahil eden şirket, bugün ise Android 13 güncellemesinin resmi dağıtımına başladı.

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One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22, yeni özellikleri alan ilk model oldu.

S22, ONE UI 5 GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Teknoloji devi Samsung, bugün İtalya’dan başlayarak Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini sunmaya başladı. Güncelleme şu anda; Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra için indirilmeye sunuldu. Gözler bu gelişmeyle diğer modellere de çevrilmiş durumda.

Halihazırda 10’a yakın modelini test programına alan Samsung, önümüzdeki haftalarda bu cihazlar için de Android 13 güncellemesini kademeler halinde yayınlayacak. Z Flip 3, Fold 3 ve Flip 4 ile Fold 4 yıl sonuna kadar güncellemeyi alacak. Öte yandan bütçe dostu Galaxy A52’nin de yeni yıl öncesi güncellemeyi alması bekleniyor.