OnePlus, yerel pazarlara özel ürün stratejisini sürdürerek Kuzey Amerika pazarı için yeni N300 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü.

Nord N300 5G, teknoloji ve tasarım açısından ana markası Oppo’nun Hindistan pazarı için geliştirdiği K10 5G modeliyle birçok benzerlik taşıyor.

Nord N300 5G, HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç IPS LCD ekran ile donatılmıştır. Nord N300 5G, düz bir arka ve yan kısımlara sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Arka kısımda, sol üst köşede iki kameralı ve çift LED flaşlı bir kamera boşluğu bulunuyor. Parmak izi okuyucu, telefonun yan tarafındaki güç düğmesinin üzerinde yer alıyor. Ön kamera ekranın üst kısmındaki bir çentikte yer alıyor. Ekranın altında daha büyük bir çerçeve var.

Nord N300 5G, MediaTek Dimensity 810 tarafından desteklenmektedir ve Kuzey Amerika pazarında MediaTek çipli ilk OnePlus akıllı telefonudur. Dimensity 810, 2,4 GHz’de dört eski nesil ARM Cortex-A76 CPU çekirdeği ve 2 GHz’de dört düşük güçlü ARM Cortex-A55 çekirdeği içerir. Grafik işlemcisi çift çekirdekli ARM Mali-G57’dir. Nord N300 5G, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahiptir.

Nord N300 5G’nin arka kameraları 48 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerasından oluşurken, ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Nord N300 5G için tek renk seçeneği Midnight Jade’dir. Telefonun ABD’deki fiyatı 229 dolar olacak.

Nord N300 5G, Haziran 2021’de piyasaya sürülen Nord N200 5G’nin halefidir. 2022 yılının başlarında OnePlus, Nord N20 5G’yi de Nisan ayında Kuzey Amerika pazarına tanıtmıştı.

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İçindekiler OnePlus Nord N300 5G teknik özellikleri

OnePlus Nord N300 5G teknik özellikleri

90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç (1612 × 720 piksel) HD+ LCD ekran

Mali-G57 MC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 810 6nm işlemci (Çift 2.4GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU’lar)

4GB LPDDR4x RAM, 64GB (UFS 2.1) depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

Oxygen OS 12 ile Android 12

48MP arka kamera, LED flaş, 2MP derinlik sensörü

f/2.05 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

33W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil