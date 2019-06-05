Samsung 6G üzerinde çalışıyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni nesil mobil şebeke teknolojisi 6G üzerindeki çalışmalarına şimdiden başladı.

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Samsung neler yapacak?

5G henüz çok yeni bir şebeke teknolojisi. Ve doğal olarak hakkındaki tartışmalar ve çalışmalar hâlâ devam ediyor. Teknoloji henüz çok kısıtlı bir kullanım alanına sahip. Fakat dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Güney Koreli dev, yönünü şimdiden bir sonraki teknoloji olan 6G‘ye çevirdi.

Salı günü düzenlenen toplantıda şirket yetkilileri oluşturulan merkezde telekomünikasyon araştırma ekibinin 6G teknolojisini geliştirmeye odaklandıklarını söyledi. Seul‘de oluşturulan bu araştırma merkezinde, var olan teknolojinin nasıl daha efektif kullanılacağına yönelik araştırmalar yürütülüyor. Ayrıca bu araştırma merkezinde 6G dışında yapay zeka ve robotik teknolojiler üzerine çalışmalar da yürütülüyor.