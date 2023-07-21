Samsung, sektörde bir ilki temsil eden yeni nesil DRAM bellek yongalarını duyurdu. Yeni Grafik Çift Veri Hızı 7 (GDDR7) bellek modülü, önceki modellere kıyasla önemli geliştirmeler sunuyor. Samsung’un yeni 16 gigabit GDDR7 DRAM’ı, daha yüksek veri hızları sunarak geçen yılki DDR6 DRAM’in 24Gbps hızını geride bırakıyor. Ayrıca, entegre devre tasarımındaki ilerlemeler sayesinde, daha yüksek hızlarda istikrarlı bir performans sağlıyor. Bu yeni bellek modülü, 1.5TBps hızı ile yeni bir rekor kırdı ve dakikada 32Gbps’lik daha yüksek bir veri hızı sunduğu belirtildi.

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Bu hız artışı, önceki nesillere kıyasla aynı döngüde %50 daha fazla veri iletimine izin veren Darbe Genlik Modülasyonu (PAM3) sayesinde mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra, GDDR7 modeli, önceki GDDR6 modülüne kıyasla %20 daha fazla enerji verimliliği sunuyor.

Samsung’un Bellek Ürünleri Ekibinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yongcheol Bae, yeni DRAM’ın kullanıcı deneyimlerini yükseltmeye yardımcı olacağı ve çeşitli uygulamalar için genişleyeceğini belirtti. Bae, “GDDR7 DRAM’imiz, iş istasyonları, PC’ler ve oyun konsolları gibi yüksek grafik performansı gerektiren alanlarda kullanıcı deneyimlerini yükseltmeye yardımcı olacak ve yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve otomotiv araçları gibi gelecekteki uygulamalara doğru genişlemesi bekleniyor. Yeni nesil grafik DRAM, endüstri talebi doğrultusunda pazara sunulacak ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.