Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliği öncesi, mobil işlerin başında olan TM Roh, firmanın katlanabilir telefonlara ilişkin vizyonu ve tasarım iyileştirmelerini açıkladığı bir blog yazısı paylaştı. Samsung, katlanabilir telefonların ergonomisini geliştirerek telefonun inceliğine odaklanarak tasarım standartlarını yükselttiğini belirtiyor. İşte yeni katlanabilir telefonlardaki dikkat çekecek değişiklikler!

Samsung Katlanabilir Telefon İşinde Liderliği Elden Bırakmak İstemiyor!

TM Roh, cihazların kalınlığındaki her milimetre farkının katlanabilir bir cihazın tasarımında büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Bu nedenle Samsung, gelecek katlanabilir telefon modellerini daha ince ve hafif yapmak için mühendislik atılımlarına odaklandı.

Sızıntılara göre, Samsung’un yeni katlanabilir cihazları için diğer cihazlarda kullanılanlardan farklı bir menteşe tasarımı geliştiriyor. Bu yeni tasarım, telefonların daha ince olmasına ve tamamen kapanmasına, yani katlanan kısımlar arasında bir boşluk olmamasına imkan tanıyacak.

TM Roh tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 5’in bu nesilde çok daha büyük olan kapak ekranı, fotoğraf ve selfie çekimlerinde kullanıcılara daha iyi bir görüş açısı sunacak ve menteşe mekanizması sayesinde eller serbest fotoğraf çekmelerine olanak sağlayacak şekilde optimize edilmiş.

Roh ayrıca yaklaşan Galaxy Z Fold 5’in çoklu görev ve üretkenlik özelliklerine de değinmiş. Yeni nesilde üretkenliğin çok daha artmış olacağı kesin. TM Roh, ayrıca Galaxy Tab S9 ve Galaxy Watch 6 gibi diğer cihazlara da atıfta bulundu. Roh tüm bu cihazları, Galaxy Unpacked etkinliğinde 26 Temmuz’da tanıtmayı planladıklarını belirtiyor.

Türkiye saatiyle saat 14.00’da gerçekleşecek tanıtımla ilgili heyecan giderek artıyor. Samsung’un katlanabilir telefonlarının yeni tasarım ve özellikleriyle nasıl bir deneyim sunacağını görmek için etkinliği sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni katlanabilir telefonları söylendikleri kadar etkileyici olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!