2023’te bir başka büyük oyuncunun daha kripto para piyasasına girmesi bekleniyor. Samsung, önümüzdeki yılın ilk yarısı gibi erken bir tarihte kendi kripto para borsasını açmayı planlıyor. Buna ek olarak, Güney Koreli şirket kendi dijital varlığını geliştirebilir.

Samsung Securities bölümü, blok zinciri tabanlı platformu geliştirmek için çalışıyor. Şirket zaten sektöre girmeyi düşünüyordu, ancak Mayıs 2022’de göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un bu faaliyeti desteklemesinin ardından daha ciddi bir şekilde bakmaya başladı.

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O andan itibaren Samsung, ülkedeki diğer teknoloji şirketleriyle birlikte yatırımlarını hızlandırdı. Başkan, kazançlar üzerindeki vergilendirmeyi artırsa bile, insanları ve şirketleri kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Büyük teknoloji, önceki Güney Kore hükümetinin düzenleyici bir yasa ile birkaç borsayı kapatmasının ardından piyasaya girecek. Mevzuat, hizmetin sağlanmasına yönelik gereklilikleri ve yükümlülükleri artırmıştır.

Samsung, 2019 yılından bu yana bazı akıllı telefon modellerinde güvenli bir kripto cüzdanı sunuyor. Samsung Wallet’ın mevcut sürümü ayrıca daha fazla güvenlik ve blok zincirini kullanılabilir hale getiriyor.

Kaynak: GizChina