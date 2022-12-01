Kısa bir süre önce Samsung, ” kendi kendine onarım hizmeti ” olduğu varsayılan yayınlanmamış bir hizmet için yeni bir ticari marka kaydettirdi. Samsung Superfast Portable Powerbank artık yeni bir ticari marka uygulamasına sahip. Şirket birkaç son teknoloji powerbank üretiyor ve en sevilenleri arasında hızlı şarj olan powerbankler var. Yeni ticari markaya göre, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için yeni taşınabilir şarj cihazlarının yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung Superfast Portable Power ticari markasının tescili için gereken evraklar geçen hafta USPTO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) sunuldu. Ticari markalı kelime, “Mobil cihazlar için pil şarj cihazları; mobil cihazlar için pil paketleri” kategorizasyonuna göre.

Ürün uyumu için çeşitli seçenekleri korumak amacıyla, ticari markaların genellikle çok çeşitli olası kullanım durumlarını kapsaması isteniyor. Samsung, bu benzersiz terimi powerbankler veya şarj cihazları için kullanmak isteyebilir. Samsung’un “Süper Hızlı” kelimesini yakında daha da hızlı şarj oranlarını benimseyeceğinin bir işareti olarak kullanıyor olması mümkün. Çinli rakiplerinin bazıları daha yüksek oranlar kullansa da, şirket 45W’ın üzerine çıkmak için acele etmiyor. Ancak, Samsung’un artık bu fikri benimsemesi olası.

Ancak bunların hepsi şu anda doğrulanmamış söylentilerden ibaret. Binlerce kuruluş birden fazla ticari marka başvurusu ve patenti başvurusunda bulundu, ancak bunların tümü fiilen bitmiş bir ürünle sonuçlanmadı. Bir ticari markaya yönelik hizmet hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için biraz daha bekleyin. Marka gerçekten üzerinde çalışıyorsa, önümüzdeki haftalarda bazı resmi açıklamalar görebiliriz.