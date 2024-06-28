Türkiye’nin gündeminde bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti iddiaları yer alıyor. Halk TV’de yer alan bilgilere göre, gazeteci İsmail Saymaz, Koca’nın görevden affını istediğini ve kısa süre içinde yeni bir ismin atanacağını belirtti. Fahrettin Koca istifa etti mi? Sağlık Bakanı istifa mı etti?

İçindekiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddiaları Gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddiaları Gündemde

Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından, 31 Mart seçimleri sonrası hükümet içindeki ilk istifanın Fahrettin Koca’dan geldiğini ifade etti. Saymaz’ın açıklamalarına göre, Bakan Koca‘nın görevden affını istemesiyle birlikte Kabine’deki değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Şimdilik gelen bilgiler ve açıklamalar, Fahrettin Koca istifa iddialarını doğrular nitelikte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a verdiği yanıtta, istifa iddialarını doğrulamazken, “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.” ifadelerini kullandı. Koca, Cumhurbaşkanı ile düzenli olarak görüştüğünü de belirtti.

Geçtiğimiz dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirdiği biliniyor. Erdoğan’ın, randevularla ilgili şikayetlere yönelik ciddi adımlar atılacağını ifade ettiği belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa iddiaları ve bu iddiaların doğruluğu merakla beklenirken, gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı istifa haberi Türkiye’nin gündeminde, bakalım gelişmeler nasıl sonuçlanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Bakan Koca istifa iddiaları gerçek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!