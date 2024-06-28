Temassız limiti ne kadar oldu sorusu Türkiye’nin gündeminde. Temassız limiti ne kadar diye soranlar için yeni bir haber geldi. 2024 temassız kart limiti için artış haberi geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu‘nun Temassız işlem limiti için bankalara gönderdiği yazı ortaya çıktı. Temassız ödeme limiti ne kadar oldu? İşte 2024 temassız ödeme limiti.

Temassız limiti ne kadar oldu? İşte 2024 temassız ödeme limiti

Temassız işlemlerde ödeme limiti yeniden düzenlendi. Son olarak iki yıl önce güncellenen bu limit, artık iki katına çıkarıldı. Peki, temassız limiti ne kadar oldu ve yeni limit ne zaman uygulanmaya başlanacak? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan temassız işlemler için belirlenen limiti artırma kararı aldı.

Peki son temassız limiti ne kadar? Mevcut durumda 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanan 750 liralık limit, 1 Temmuz 2024’ten itibaren 1500 liraya çıkarılacak. Bu değişiklik, dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşması ve tüketicilerin temassız ödeme alışkanlıklarını daha da pekiştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

BDDK’nın bankalara ilettiği yeni düzenlemeye göre, temassız ödeme limiti 750 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Bu gelişme, özellikle pandemi döneminde hız kazanan dijital ödeme alışkanlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

2020 yılında COVID-19 salgınının etkisiyle popülerleşen temassız ödeme yöntemleri, 2022’de 750 liralık limit ile yaygınlaşmıştı. Şimdi ise bu limitin daha da artırılmasıyla birlikte, dijital ödemelerde yeni bir döneme giriliyor. Türkiye’de bildiğiniz üzere kredi kartı kullanım rakamları patlamış durumda, 2024 temassız işlem limiti artışı bu konuda bir nebze olsun kart kullanıcılarını sevindirebilir.

Yeni limitin uygulanmaya başlanacağı 1 Temmuz 2024 tarihi, tüketiciler için önemli bir dönüm noktası olacak. Artan limit sayesinde büyük ölçekli alışverişlerde de temassız ödeme imkanı sağlanacak ve bu da kullanıcıların temassız limiti ne kadar sorusuna net bir yanıt getirecek. Bankalar ve ödeme kuruluşları, bu yeni limitin duyurulması ve adaptasyonu için çalışmalara şimdiden başladı.

Temassız ödeme, sadece hızlı ve pratik olmanın ötesinde, kullanıcıların hijyen kaygılarını da minimize eden bir çözüm sunuyor. Bu yöntem, tüketicilerin dijital ödeme alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlıyor ve yeni limitin devreye girmesiyle birlikte bu hedefe daha da yaklaşılacak. Dijital ödeme teknolojilerinin gelişimi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi adına atılan bu adımlar, finansal teknolojilerin geleceğine ışık tutuyor.

Sonuç olarak, BDDK’nın aldığı bu karar, temassız limiti ne kadar sorusunu gündeme getirirken, dijital ödeme sistemlerinin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. 1 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni 1500 liralık limit, tüketiciler için önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

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