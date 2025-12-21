Samsung’un yeni amiral gemisi serisi teknoloji dünyasında uzun süredir merakla bekleniyor. Son günlerde dolaşan iddialar ise Galaxy S26 için planlanan takvimin eskisi kadar net olmayabileceğini gösteriyor. Lansman tarihinin kayması ne anlama geliyor, Türkiye’deki kullanıcılar bu durumdan nasıl etkilenebilir?

Samsung Galaxy S26 serisinin çıkış tarihi gecikebilir!

Galaxy S26, Samsung’un kısa süre önce tanıttığı ve dünyanın ilk 2 nm üretim sürecine sahip işlemcisi olarak duyurulan Exynos 2600 ile birlikte anılmaya başlandı. Gelen bilgilere göre şirket, yeni işlemcinin entegrasyonu ve bazı modellerde tasarımın son hâline getirilmesi için ekstra zamana ihtiyaç duyuyor. Bu durum, alışık olunan ocak ayı lansmanlarının yerini şubat ayına bırakabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Sektör kaynakları, Galaxy S26 serisinin bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle ABD’de tanıtılacağını öne sürüyor. Etkinliğin şubat ayı içinde yapılması halinde, cihazların satışa çıkışının mart ayının ikinci haftasını bulabileceği konuşuluyor. Bu senaryo gerçekleşirse, seri tarihinde ilk kez mağaza raflarıyla bu kadar geç buluşmuş olacak.

İddialara göre gecikmenin temel nedeni, standart Galaxy S26 ve Plus modelinde yapılan son tasarım düzenlemeleri. Buna karşın Ultra modelinin üretime hazır olduğu ve planlanan takvime sadık kalındığı belirtiliyor. Samsung’un ürün gamında dengeyi korumak istemesi, tüm seriyi aynı anda piyasaya sürme isteğini öne çıkarıyor.

Türkiye açısından bakıldığında Galaxy S26 lansmanındaki olası bir erteleme, fiyatlandırma ve bulunabilirlik konularında da belirsizlik yaratabilir. Döviz kuru, vergi politikaları ve stok planlaması göz önüne alındığında, birkaç haftalık gecikme bile tüketici kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca bahar döneminde piyasaya çıkması beklenen orta segment modellerle aynı zaman dilimine denk gelmesi, rekabeti daha da kızıştırabilir.

Öte yandan Samsung cephesinden S26 serisiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Bu nedenle paylaşılan bilgilerin şimdilik söylenti olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yine de geçmiş yıllardaki lansman alışkanlıkları düşünüldüğünde, küçük bir erteleme sürpriz sayılmayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 lansmanının gecikmesi satın alma planlarınızı etkiler mi?