Airbnb üzerinden yapılan kısa süreli konut kiralamaları Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu. Ev sahipleri bu gelirler için hangi vergileri ödemeli, faaliyet ticari mi sayılmalı, yoksa bireysel kazanç mı kabul edilmeli? Alınan yeni kararla birlikte dengeler değişirken, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki bu karar Airbnb ekosistemini ve Türkiye’deki ev sahiplerini nasıl etkileyecek?

Danıştay, Airbnb için Maliye’nin vergi uygulamalarını durdurdu!

Airbnb odağında verilen kararda Danıştay, kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin Maliye uygulamalarını mercek altına aldı. Yüksek Mahkeme, dijital platformlar üzerinden yapılan ve ek hizmet içermeyen kiralama faaliyetlerinin otomatik olarak ticari faaliyet sayılamayacağına hükmetti. Bu kapsamda, Airbnb üzerinden evini kiralayan gerçek kişilerden doğrudan gelir vergisi ve yüzde 20 KDV alınmasına dayanak oluşturan düzenlemelerin yürütmesi durduruldu.

Dijital platformlar üzerinden yapılan kiralamalarda Maliye, uzun süredir bu gelirlerin ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Ocak 2025 tarihli Genel Yazısı doğrultusunda binlerce kişiye geriye dönük vergi ve ceza tebliğ edilmişti. Kullanıcıları doğrudan etkileyen bu yaklaşım, bir mükellefin açtığı dava sonrası Danıştay gündemine taşındı.

Danıştay 3. Dairesi, incelemesinde önemli bir ayrım yaptı. Karara göre, dijital platformlar üzerinden yapılan kiralama faaliyeti; otel, pansiyon ya da apart işletmeciliği gibi bir organizasyon içermiyorsa ticari sayılamaz. Özellikle kahvaltı, günlük temizlik, ütü gibi ek hizmetlerin sunulmaması halinde, Airbnb gelirlerinin gayrimenkul sermaye iradı niteliğini koruduğu vurgulandı.

Bu değerlendirme sonucunda Danıştay, 7464 sayılı Kanun’a dayanılarak hazırlanan dijital platformlardaki kiralamaları ticari kabul eden bölümlerin yürütmesini durdurdu. Karar, 27 Ekim 2025 tarihli ve E.2025/2792 sayılı dosya kapsamında kayda geçti. Ancak Maliye’nin karara itiraz etme hakkı bulunuyor ve süreç henüz tamamen kapanmış değil.

Airbnb açısından bakıldığında bu karar, Türkiye’de bireysel ev sahipleri için önemli bir rahatlama anlamına geliyor. Profesyonel işletme boyutuna taşınmayan kiralamalarda ticari kazanç ve KDV yükümlülüğü şimdilik askıya alınmış durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dijital platformlar üzerinden yapılan kısa süreli kiralamalar için verilen bu karar sizce kalıcı olur mu? Airbnb ekosisteminin Türkiye'deki geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?