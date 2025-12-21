iPhone Fold, Apple’ın yıllardır sessizce üzerinde çalıştığı ve katlanabilir telefon pazarına bakışını tamamen değiştirmesi beklenen bir proje olarak öne çıkıyor. Ancak son sızıntılar, şirketin en iddialı hedeflerinden birinde beklenen noktaya henüz ulaşamadığını gösteriyor.

iPhone Fold ekranı kırışıklık olmadan gelebilir!

iPhone Fold, Apple cephesindeki hedefe göre yalnızca katlanabilir bir telefon değil, aynı zamanda sektörde “görsel olarak kırışıksız ekran” hedefinin ilk gerçek örneği olacaktı. Şirketin bugüne kadar beklemesinin temel nedeni de tam olarak bu yaklaşım oldu. Apple, rakiplerinden farklı olarak katlama izini tamamen ortadan kaldıran bir ekran sunmak istiyor ve bu konuda standart çözümleri yeterli görmüyor.

iPhone Fold için paylaşılan son raporlara göre Apple, bu hedefe henüz ulaşabilmiş değil. Şirketin hâlâ farklı menteşe yapıları, ekran katmanları ve panel kombinasyonları üzerinde testler yaptığı belirtiliyor. Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtım öncesinde Apple’ın bu sorunu çözmek istediği ifade ediliyor ancak mevcut tabloda kesin bir başarıdan söz etmek zor.

Katlanabilir iPhone karşısındaki rekabet ise giderek sertleşiyor. Samsung başta olmak üzere birçok üretici, katlanma çizgisi daha az fark edilen panellerle pazarda yerini sağlamlaştırmış durumda. Çinli üreticilerin de kırışıksız katlanabilir ekran konusunda ciddi ilerleme kaydettiği ve tedarik zincirinde sorun yaşanmazsa Apple’dan önce bu hedefe ulaşabileceği konuşuluyor.

Katlanabilir iPhone için zamanlama da bu noktada kritik hale geliyor. Katlanabilir telefon pazarı artık deneysel bir alan olmaktan çıkmış durumda ve kullanıcı beklentileri her yeni modelle yükseliyor. Apple’ın geç girişi, kalite algısını güçlendirebilir; ancak teknik sorunlar çözülmeden yapılacak bir lansman, markanın alışılmış kusursuzluk imajını zedeleme riski taşıyor.

Katlanabilir iPhone hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın kırışıksız ekran hedefi sizce yakın zamanda gerçeğe dönüşebilir mi, yoksa bu iddia pazarda fazla mı iyimser kalıyor?