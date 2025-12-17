Kış aylarında, evlerimiz yeniden en çok vakit geçirdiğimiz alanlara dönüştü. Sıcak içeceklerin, film gecelerinin ve battaniye altında geçirilen uzun akşamların konforu kadar, bu alanların temizliği de huzurumuzun bir parçası. İleri teknolojiyi konforla buluşturan Dreame; X50 Ultra Complete robot süpürgenin güçlü performansı, kendi kendini temizlemesi ve akıllı navigasyonuyla temizlik rutinini yepyeni bir boyuta taşıdı.

Zeka, Esneklik ve Hassasiyetin Önemi

Dreame X50 Ultra Complete’in ProLeap™ Sistemi, robot süpürgenizin evinizdeki eşiklerden ve basamaklardan kolayca geçmesini sağlar. Gelişmiş sensörleri ve çarpışmayı engelleyen sistemi ile sessiz, güçlü ve verimli bir temizlik deneyimi sunar.

Gelişmiş VersaLift™ Navigasyon, Lidar sensörleri otomatik olarak yükseltip alçaltarak mobilya altlarını ve dar alanları zahmetsizce temizlerken; 3D haritalama sistemi, kablolar, terlikler ve oyuncaklar gibi objeleri tanır ve onlardan kolayca kaçınır. Böylece robot süpürge, hayata konfor katan akıllı bir yardımcıya dönüşür.

Güç ve Çift Fırça ile Derinlemesine Temizlik

TurboForce motoru, 20.000Pa’lık devasa emiş gücüyle halıların derinliklerine kadar ulaşır ve toz, kedi kumu, saç ve kırıntılar saniyeler içinde yok olur.

Patentli HyperStream™ Saç ve Tüy Dolanmalarını En Aza İndiren İkili Fırça, ters yönde dönen yapısıyla saç dolanmalarını engeller; toz, tüy ve saçları zahmetsizce süpürür. Ultrasonik sensörleri, halı ve sert zemin geçişlerinde fırça hızını otomatik ayarlayarak zemine uygun performans sunar.

Kusursuz Kenar Temizliği ve Otomatik Bakım

SideReach™ yan fırça sistemi ile fırçasını dar kenar ve köşelere uzatarak mobilya etkili temizlik sağlarken, Esnek MopExtend™ RoboSwing Teknolojisi, paspasını 4 cm’ye kadar uzatarak köşe ve kenarlarda biriken kirleri yok eder. Bu sayede kanepelerin altı veya mutfak köşeleri gibi ulaşılması güç noktaların temizliği artık sorun olmaktan çıkar.

X50 Ultra Complete, temizlik sonrasında da sizi yormuyor. AceClean™ DryBoard sistemi, 80°C sıcak suyla paspasları otomatik olarak yıkayıp kuruturken, yıkama levhasını da kendi temizleyerek hem su verimliliği hem de ekstra hijyen sunar.

Ev Yaşamında Yeni Standart

Dreame, evinizin temizliğini bir üst seviyeye çıkarırken, aynı zamanda evcil hayvanlı evlerde düzeni korumayı çok daha rahat bir hale getirir. X50 Ultra Complete, mama ve kum kapları gibi alanları otomatik olarak tanır; isteğe göre bu bölgeleri temizler ya da es geçer. Ayrıca, uygulama üzerinden gerçek zamanlı video görüşmesi yapıp, evcil dostlarınızı kontrol edebilir ve robotu, evin içinde evcil hayvanlarınızı bulması için görevlendirebilirsiniz. Sessiz çalışma modu sayesinde minik dostlarınız temizlik sırasında da huzurludur.

Zaman kazandıran teknolojisi, kendi kendine bakım sistemi ve hassas temizlik performansıyla Dreame X50 Ultra Complete, evinize sadece temizlik değil, konfor ve huzur da getirir. Kışa tertemiz bir başlangıç yapın; çünkü her temiz ev, daha keyifli bir yaşamın başlangıcıdır.

Hayalindeki Konfor konseptiyle yola çıkarak Dreame, soğuk havalara karşı sıcak bir aile filmi de yayınladı. Dreame Türkiye Instagram hesabından izleyebilirsiniz.