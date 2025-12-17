Apple, Şubat ayında tanıttığı iPhone 16e ile daha uygun fiyatlı bir iPhone alternatifi sunmuştu. Ancak düşük fiyatın beraberinde bazı önemli fedakârlıkları getirdiği görülmüştü. Bunların başında ise birçok kullanıcı tarafından eleştirilen MagSafe desteğinin olmaması geliyordu. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, bu eksikliği bir sonraki modelde telafi etmeye hazırlanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 17e, Apple’ın manyetik aksesuar ekosisteminin temel parçası olan MagSafe desteğiyle gelecek. Cihazın 2026’nın ilk aylarında tanıtılması beklenirken, bu hamle iPhone 16e kullanıcılarından gelen eleştirilerin dikkate alındığını gösteriyor.

MagSafe’in geri dönüşü, hem aksesuar uyumluluğu hem de şarj deneyimi açısından iPhone 17e’yi daha cazip hâle getirebilir.

iPhone 17e’nin yalnızca MagSafe ile sınırlı kalmayacağı da konuşuluyor. Cihazın, Apple’ın ikinci nesil C1X hücresel modemini kullanacağı belirtiliyor. Bu modem, ilk kez bu yıl tanıtılan iPhone Air modelinde kullanılmıştı. iPhone 16e’de ise daha eski C1 modem yer alıyordu.

Performans tarafında iPhone 17e’nin, iPhone 17 serisinde kullanılan A19 işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor. Bu da uygun fiyatlı model için önemli bir performans artışı anlamına geliyor.

Söylentilere göre iPhone 17e’nin ekran boyutu selefiyle aynı olacak ancak daha ince çerçeveler ile modern bir görünüm sunacak. Ön kamera tarafında ise önemli bir yükseltme bekleniyor. iPhone 17e’nin, iPhone 17 ailesindeki diğer modellerle aynı olan 18 MP selfie kamerasına sahip olacağı iddia ediliyor.

Arka kamera tarafında ise Apple’ın daha muhafazakâr davranacağı ve iPhone 16e’de yer alan tek 48 MP arka kameranın korunacağı belirtiliyor. Apple’ın aslında bu konuda bir atılım yapmasını beklesek de, görünen o ki, umutlar 2027’ye kaldı.

