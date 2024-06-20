Samsung’un en üst düzey Galaxy S25 serisine altı aydan fazla süre kaldı ancak GalaxyClub, üçlünün kamera özelliklerini açıkladığını iddia ediyor. Ne yazık ki yalnızca Galaxy S25 Ultra kamera yükseltmesi alırken, vanilya S25 ve S25+ öncekilerle aynı donanımla yetinecek.

İçindekiler Galaxy S25 Ultra kamera yükseltmesi alacak

Galaxy S25 Ultra kamera yükseltmesi alacak

Yalnızca Galaxy S25 Ultra kamera yükseltmesi alacak, S25 ve S25+ aynı kalacak. Rapor, Galaxy S25 ve S25+’ın arka tarafta aynı üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve ön tarafta 12 MP selfie ünitesini koruyacağını iddia ediyor. Bu, S25 ve S25+’ın aynı kamera donanımına sahip üst üste dördüncü nesil olacağı anlamına geliyor.

Galaxy S25 Ultra ise muhtemelen geliştirilmiş 200MP ana kamera ve 50MP ultra geniş, 50MP 3x telefoto ve 50MP 5x telefoto lenslere sahip olacak. Bu, S25 Ultra kamera yükseltmesi ile dikkat çekici bir farklılık sunacak.

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Ek olarak sızıntı, Galaxy S25’in pil kapasitesinin arttığını gösteriyor ancak daha fazla detay vermiyor. Gerçek çıkış tarihinden hala çok uzaktayız, bu nedenle daha sağlam kanıtlar gelene kadar bu bilgilere sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmanızı öneririz.