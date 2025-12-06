Galaxy S26 serisiyle birlikte Samsung’un şarj teknolojisinde yeni bir sayfa açacağı konuşuluyor. Peki yeni modeller gerçekten beklenen hız artışını sunacak mı? Şimdilik net olan tek şey, Galaxy S26 için hazırlanan altyapının önceki nesillere kıyasla ciddi bir sıçramaya işaret ettiği.

Galaxy S26 serisi kablosuz şarj hızı ne olacak?

Galaxy S26 serisi için sızdırılan yeni bilgilere göre Samsung, kablosuz şarj tarafında önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Şu anda 15W ile sınırlı olan Qi2 destekli kablosuz şarj sistemi, yeni geliştirilen EP-P2900 model numaralı şarj istasyonu ile birlikte 25W seviyesine taşınacak. Bu da Samsung S26 kullanıcıları için kablosuz şarjda ciddi bir hız artışı anlamına geliyor.

Yeni kablosuz şarj cihazının koyu gri renkte olacağı ve yalnızca Samsung S26 serisiyle sınırlı kalmayıp Galaxy Z serisi ile Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarla da uyumlu olacağı belirtiliyor. Böylece Samsung’un yeni şarj altyapısı, tek bir ürün grubuna değil, tüm ekosisteme hitap eden bir yapı sunacak. Türkiye’de kablosuz şarjın yaygınlaşması açısından bu adımın oldukça kritik olduğu da ayrıca konuşuluyor.

Galaxy S26 serisi kablolu şarj hızı ne olacak?

Sızan bilgiler yalnızca kablosuz şarjla sınırlı değil. Galaxy S26 ailesinde kablolu şarj hızlarında da ciddi bir ayrışma bekleniyor. En üst model olan S26 Ultra 60W kablolu şarj desteği sunacağı öne sürülüyor. Standart Galaxy S26 modelinin 25W, S26 Plus’ın ise 45W kablolu şarj ile geleceği iddia ediliyor. Bu tablo, Samsung S26 serisinde kullanıcı tercihlerinin şarj hızına göre bile şekillenebileceğini gösteriyor.

Türkiye pazarı özelinde bakıldığında Samsung S26 için bu hızlı şarj değerleri, özellikle yoğun mobil kullanımın yaygın olduğu genç kullanıcı kitlesi açısından önemli bir avantaj yaratabilir. Priz başında geçirilen sürenin kısalması, günlük kullanım deneyimini doğrudan etkileyen unsurların başında geliyor. Bu yüzden Samsung S26 serisinde şarj hızının artık bir “ek özellik” değil, doğrudan satın alma kriterlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 serisinde sunulması beklenen yeni kablosuz ve kablolu şarj hızları günlük kullanım alışkanlıklarınızı değiştirir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!