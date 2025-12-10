Türkiye akıllı telefon pazarı her yıl genişlese de birçok güçlü marka bazı modellerini yalnızca Çin veya sınırlı bölgelerde satışa sunuyor. Bu nedenle kullanıcılar, “Türkiye’ye gelmeyen telefon modelleri hangileri?” sorusunu sık sık gündeme getiriyor. Özellikle son dönemde katlanabilir cihazlar, fotoğraf odaklı amiral gemileri ve performans telefonları arasında ülkemize ulaşmayan oldukça geniş bir liste oluşmuş durumda. Bu videoda; Xiaomi, vivo, OPPO, HONOR ve HUAWEI’nin Türkiye’ye getirmediği son modelleri tek tek ele alıyoruz.

Xiaomi cephesinde Türkiye’ye gelmeyen modellerin listesi oldukça uzun. Çin’e özel konumlandırılan Civi 5 Pro, tasarım ve kamera deneyimiyle öne çıksa da global pazara açılmadı. Üst seviye donanımıyla dikkat çeken Xiaomi 15 Pro da aynı şekilde ülkemizde satışa çıkmadı. Yakında tanıtılan Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri de globale çıkmadı. Türkiye için de herhangi bir resmi plan bulunmuyor. Bu nedenle Xiaomi’nin en iddialı cihazlarının önemli bir bölümü hâlâ sadece Çin’de kullanıcı buluyor.

vivo tarafında da Türkiye’ye uğramayan çok sayıda model var. Markanın katlanabilir telefonları olan vivo Fold serisi, uzun süredir yalnızca Çin pazarında tutuluyor. Daha uygun fiyatlı ve genç kullanıcıları hedefleyen vivo S Serisi ise globalde FE ismiyle satılmayan yeni başladı. Performans odaklı iQOO 15 ve söylentilere göre 100 Ultra’dan 300 Ultra’ya kadar uzanan Ultra serisi, vivo’nun en güçlü modelleri olmasına rağmen Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmuyor.

OPPO ve alt markalarında da benzer bir tablo var. Fotoğraf yetenekleriyle öne çıkan OPPO X7 Ultra ve X8 Ultra, yalnızca Çin’e özel kaldı. Orta-üst segmentte yoğun ilgi gören Reno 15 serisi de henüz Türkiye’ye gelmeyen modeller arasında. Öte yandan OPPO’nun kardeş markası OnePlus, yaklaşan OnePlus 15 dahil hiçbir modelini ülkemize getirmiyor. Çin’e özel kalan OnePlus Ace serisi ve globalde çok konuşulan realme GT8 Pro da Türkiye pazarında yer almayan güçlü cihazlar arasında bulunuyor.

HONOR tarafında ise çeşitlilik oldukça fazla ancak Türkiye’ye giriş sınırlı. Şık tasarımıyla dikkat çeken Magic8, orta segment odaklı 500 Serisi, katlanabilir tarafta V Flip 2 ve V5 Fold, ülkemize resmî olarak getirilmeyen önemli modeller arasında. Performans serisi GT ve GT Pro, batarya kapasitesiyle dikkat çeken HONOR Power ve bütçe dostu Play serisi de Türkiye’de görmediğimiz cihazlar arasında yer alıyor. HONOR’un geniş ürün ailesi olmasına rağmen birçok model sadece Çin pazarında satışa sunuluyor.

HUAWEI cephesinde ise tablo çok daha belirgin. Amiral gemisi aileleri olan Mate 60, Mate 70 ve Mate 80 serileri Türkiye’ye gelmedi. Katlanabilir modeller arasında bulunan Mate X7, üçe katlanan Mate XT / XTs, kompakt boyutlu Pura X ve Pocket 2 haricinde yeni nesil Nova Flip de Türkiye pazarına giriş yapmadı. Sadece Nova 14 Pro istisna olarak ülkemize getirildi ancak serinin geri kalanı Çin’e özel kalmaya devam ediyor.

Samsung ve Apple tarafında ise durum çok daha stabil. Bu iki marka globalde tanıttığı tüm ana modelleri Türkiye’de resmi olarak satışa sunduğu için listede yer almıyor. Yani “ülkemize gelmeyen Samsung veya Apple modelleri” şu anda bulunmuyor.

