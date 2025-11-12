TV+, Warner Bros. Discovery ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, HBO Max (Standart Paket*) artık TV+’ta da yer alıyor. 11 Kasım’dan itibaren TV+ aboneleri, HBO Max’e özel paketler ile erişebiliyor. Türkiye’nin içerik platformu TV+, Warner Bros. Discovery ile yaptığı stratejik iş birliğini genişletti. Bu kapsamda HBO Max artık TV+ platformunda izlenebiliyor.

TV+, Warner Bros. Discovery ile Stratejik Bir İş Birliğine İmza Attı

TV+ aboneleri, HBO Max’in dünya çapında beğeni toplayan ödüllü dizilerine, gişe rekorları kıran filmlerine ve orijinal yapımlarına 11 Kasım tarihi itibarıyla erişebiliyor. Ayrıca gelecek dönemde HBO Max’te yayınlanacak yeni içerikler de aynı anda TV+’ta olacak.

11 Kasım tarihinden itibaren, ilk 12 ay içinde HBO Max’i etkinleştiren tüm mevcut ve yeni TV+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında başlangıç promosyon teklifinden yararlanabiliyor.

HBO Max’in (Standart Paket) de dahil olduğu aylık TV+ paketi; ilk 6 ay boyunca 129,99 TL, takip eden aylarda ise 229,99 TL’den sunuluyor. Yıllık paket ise; lansmana özel olarak 2399,99 TL yerine 1799,99 TL oluyor.

“Kapsamlı bir dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz”

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, iş birliğine ilişkin olarak şöyle konuştu: “TV+’ın yayın anlayışının odağında, ilgiyle izlenen içerikleri, çeşitlilik yaklaşımıyla tek bir platformda sunmak var. HBO Max ile genişlettiğimiz iş birliği bu bakımdan çok değerli. Diziden filme, belgeselden spora, çocuk programlarından canlı TV kanallarına kadar uzanan içerik dünyamızı, ‘TV+ sana yeter’ diyerek izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Artık HBO Max kütüphanesi de eş zamanlı olarak TV+’ta yer alıyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kullanıcılarımıza kapsamlı bir dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

“TV+ ile birlikte büyümekten heyecan duyuyoruz”

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke iş birliğine dair şu ifadelerde bulundu: “TV+ ile ortaklığımızı genişletmekten ve HBO Max’in imzası hâline gelen benzersiz yapımları TV+ platformuna taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, küresel ölçekte gişe rekorları kıran filmler, orijinal diziler ve sevilen dizilerden oluşan eşsiz içerik yelpazemizle daha fazla Türk izleyicisiyle buluşmamızı sağlıyor. Birinci sınıf hikâye anlatımına olan tutkumuzu paylaşan TV+ ile bu önemli pazarda birlikte büyümekten heyecan duyuyoruz.”

Zengin İçerik Seçkisi

HBO Max’e erişim sağlayan TV+ kullanıcıları, dizi tarihinin vazgeçilmezlerinden olan Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Task, The Last of Us, House of the Dragon ve The White Lotus gibi dünya çapında beğeni toplayan yapımları izleyebiliyor.

Ayrıca HBO Max dünyasında yakın zaman önce yayınlanan IT: Welcome to Derry de izleyicilere sunulurken, merakla beklenen A Knight of the Seven Kingdoms ve yeni Harry Potter dizisi gibi yapımlar da TV+ ekranlarında yerini alacak.

Platformun En Sevilen ve Beklenen Yerli İçerikleri de TV+ İzleyicisiyle Buluşuyor

HBO Max’in TV+’taki seçkisinde uluslararası yapımların yanı sıra Kaosun Anatomisi, Magarsus, Prens gibi yerli diziler de yer alıyor.

Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak olan Türkiye yapımı HBO Originals ve Max Originals dizilerinden Feride, Jasmine, İlk ve Son 3. Sezon ve İlk Göktürk de HBO Max üzerinden TV+’ta izleyicilerle buluşacak.