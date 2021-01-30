Ryzen 7 Pro AMD için gerekli ivmeyi verebilir

AMD görünüşe göre dizüstü bilgisayarları için yeni bir Ryzen 5000U mobil işlemci serisini hazırlıyor. Gelen bilgiler ise işlemcinin Intel için önemli bir rakip olabileceğini gösteriyor.

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Yeni AMD Ryzen işlemcileri Pro serisi ismine sahip olacaklar. Aynı zamanda daha çok iş kullanıcılarına hitap edecek olan işlemciler gelişmiş bazı özellikler sunacaklar. Önemli bilgileri korumak ve Microsoft cloud desteği sağlamak için sistem hafızası şifreleme de bunların arasında.

Ryzen 7 5850U Pro benchmark verisini ise @TUM_APISAK adlı Twitter kullanıcısı UserBenchmark üzerinden tespit etti. Testin gösterdiğinden çıkarabildiğimiz üzere yeni 5800U, Ryzen 7 5800U temeline sahip. Çünkü sekiz çekirdekli ve on altı işlem parçacıklı işlemcinin temel saat hızı 1.9GHz olarak görülebiliyor. Yani 5800U ile aynı. Çıkan sonuçta maksimum hız yer almasa da ortalama yükselmiş hızı 3.65GHz olarak geçiyor. UserBenchmark üzerinden test edilen diğer işlemcilere oranla oldukça yüksek bir not aldığını söyleyebiliriz.

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Bunun yanı sıra aynı kullanıcı, HP sitesinde şu anda ulaşılamayan bir özellik belgesini de paylaştı. Orada da iki yeni SKU işlemcisi görülebiliyor: Ryzen 7 5850U ve Ryzen 5 5650U. Bu iki işlemcinin belgede görülen maksimum hızları ise sırasıyla 4.4 ve 4.2GHz.

Ryzen 5 5650U işlemcisi için bir benchmark sonucu bulunmamakta. Çünkü Ryzen 5000U Pro işlemcileri henüz resmi olarak açıklanmadılar. Dolayısıyla işlemcilerin Pro serisi için başka SKU işlemcilerinin gelip gelmeyeceği hakkında net bir şey söylemek zor.

Bununla beraber dizüstü kullanımının da kat kat arttığını düşünecek olursak AMD firmasının masaüstü cihazları için yakın zamanda yakaladığı ivmeyi burada da yakalamak için önemli bir çaba göstereceğini tahmin edebiliyoruz.