Teknolojik cihaz fiyatlarındaki artış, tüketicileri daha uygun maliyetli ve güvenilir alternatiflere yöneltmeye devam ediyor. Devlet destekli sertifikalandırma süreçleri, kullanılmış cihazların garantili bir şekilde tekrar ekonomiye kazandırılmasında büyük rol oynuyor. Peki, hazırlanan yeni yönetmelik ile yenilenmiş ürün piyasasında bizi ne gibi değişiklikler bekliyor?

Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürün piyasasında denetimleri artırıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni taslak, yenilenmiş ürün ekosistemini çok daha güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. İkinci el elektronik cihaz alım satımında kaliteyi standart hale getirmek isteyen yetkililer, mevcut yönetmeliği piyasa ihtiyaçlarına göre güncelliyor. Özellikle sektörde yaşanan deneyimler ve teknolojik imkanlardaki artış, bu adımın atılmasında temel bir motivasyon kaynağı diyebiliriz.

Yeni dönemin en dikkat çeken gelişmelerinden biri, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi’nin hayata geçirilecek olması. Bu dijital altyapı sayesinde yetki belgelerinin durumu, satıcı denetimleri ve cihazların genel geçmişi anlık olarak takip edilebilecek. Tüketiciler, satın almak istedikleri telefon veya tabletin kayıp, kaçak ya da çalıntı olup olmadığını bu sistem üzerinden rahatça doğrulayabilecek.

Sistemin getireceği veri trafiği kontrolü, üretim aşamasındaki soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bir teknoloji tüketicisi gözüyle baktığımızda, bu tür merkezi bir takip sisteminin ikinci el pazarına duyulan güveni ciddi oranda artıracağını söyleyebiliriz. Satın alınan cihazın donanımsal geçmişinin devlet güvencesiyle kayıt altında olması büyük bir avantaj sağlıyor.

Televizyonlar da sisteme dahil ediliyor

Bugüne kadar akıllı telefon ve benzeri teknolojik aletlerle sınırlı kalan kapsama, kullanıcı talepleri göz önüne alınarak televizyonlar da ekleniyor. Böylelikle ev elektroniği tarafında da elektronik atık miktarının azaltılması ve israfın önüne geçilmesi hedefleniyor. Ek olarak, yenileme merkezi statüsü kazanmak isteyen işletmeler için güncel ekonomik koşullar doğrultusunda sermaye şartları da yukarı çekiliyor.

Suiistimalleri önleyecek yeni adımlar atılıyor

Taksit imkanlarını ve düşük KDV oranlarını kendi çıkarları için kullanmak isteyenlere karşı yeni doğrulama mekanizmaları sisteme entegre ediliyor. Bir cihazın arka arkaya sisteme sokularak haksız kazanç elde edilmesini engellemek adına, aynı yenilenmiş ürün üzerinden işlem yapılması kısıtlanıyor. Artık bir cihaz, üzerinden en az 30 gün geçmeden ikinci kez yenilenme sürecine dahil edilemeyecek.

Tüketici hakları tarafında ise oldukça sevindirici bir detay göze çarpıyor. Normal şartlarda sadece internet üzerinden yapılan mesafeli satışlarda geçerli olan on dört günlük cayma hakkı, artık fiziki satış yöntemlerini de kapsayacak biçimde genişletiliyor. Bu kural, mağazadan cihaz satın alıp sonrasında pişmanlık yaşayan kullanıcılara büyük bir koruma kalkanı sunuyor.

Yeni düzenleme ile değişen maddelerin özeti

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi kurularak kayıp, kaçak ve çalıntı durumları ile sertifika süreçleri anlık olarak izlenecek.

Sadece mobil cihazları kapsayan yenilenmiş ürün statüsüne televizyonlar da dahil edildi.

statüsüne televizyonlar da dahil edildi. İnternet satışlarında geçerli olan şartsız iade (cayma hakkı) imkanı, tüm satış yöntemleri için geçerli kılındı.

Sistemdeki açıkları kapatmak amacıyla, yenilenmiş ürün onayı alan bir cihazın 30 gün dolmadan tekrar yenilenmesi yasaklandı.

onayı alan bir cihazın 30 gün dolmadan tekrar yenilenmesi yasaklandı. Vergi ve taksit avantajlarının kötüye kullanımını engellemek adına kayıt ve kontrol mekanizmaları güçlendirildi.

Piyasada hizmet veren yetkili yenileme merkezlerinin ödenmiş sermaye limitleri güncellenerek artırıldı.

Kullanıcıların eski cihazlarını teslim ettiklerinde alacakları ödemelerin veya faydaların çok daha hızlı ulaştırılması için yeni kurallar getirildi.

