AMD tabanlı Samsung Exynos için yeni iddia! A14’ten iyi mi?

Samsung Exynos yongalarının GPU performanslarını iyileştirmek için AMD ile iş birliği yapacağını açıkladı. İddialara göre yeni işlemci A14 Bionic’ten bile daha iyi sonuçlar veriyor.

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Samsung Exynos 2100, CPU performansı söz konusu olduğunda Qualcomm Snapdragon 888 ile rekabet edebiliyor. Ancak, grafikler söz konusu olduğunda hala bir dezavantaja sahip. Bunu düzeltmek için Samsung, AMD ile işbirliği yaptı. Şirket RDNA grafik mimarisini lisanslayacağını açıkladı. Yapılan bu ortaklığın ilk meyvelerini bu yıl görmeyi umuyoruz. Sızdırılan karşılaştırma puanları, AMD tabanlı Exynos silikonun Snapdragon yongalarından daha iyi performans vereceğini gösteriyordu. Şimdi ise yeni raporlar, Apple’ın Bionic yongasını bile geride bırakacağını ima ediyor.

Güney Kore forumlarında yer alan gönderiye göre, piyasaya sürülmemiş bir Samsung çipi, muhtemelen şu anda test edilmekte olan Exynos 9925, 3D grafik karşılaştırma veritabanı GFXBench’te Apple A14 Bionic‘ten daha fazla puan aldı. İddiaya göre AMD destekli Exynos çipinin performansı şu şekilde:

Manhattan 3.1: 181,8 Fps

Aztek Normal: 138,25 Fps

Aztek Yüksek: 58 Fps

iPhone 12 Pro’nun grafik performansı şu şekilde:

Manhattan 3.1: 120,8 Fps

Aztek Normal: 80,0 Fps

Aztek Yüksek: 30.0 Fps

Bu sonuç Apple için yeterince endişe verici değilse bile, raporda performansın daha da iyileşeceği belirtiliyor. Bununla birlikte, bu sonuçlar doğrulanabilir bir kaynaktan gelmiyor. Yani kıyaslama sonuçları gerçek performansı doğru bir şekilde göstermiyor.

Yakın tarihli bir rapor, Samsung ve AMD’nin gelecek çeyrekte yeni GPU’ları duyurabileceğini öne sürüyor. Bununla beraber lansmanın üçüncü çeyreğe itilebileceği konusunda da söylemler var. Yeni GPU’lar, bir sonraki amiral gemisi ve orta seviye Exynos yongalarıyla gelecek. Galaxy Z Fold 3‘ün tanıtımı için ise, yeni premium çipin zamanında hazır olup olmayacağı henüz belli değil.

Samsung ve AMD’nin şu anda çipin optimizasyonu üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Görünüşe göre, çözülmesi gereken bazı güç tüketimi sorunları var.