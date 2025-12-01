Dua Lipa, Android görünce yüzünü ekşitti! İşte o anlar!

Dua Lipa en son çıkan iPhone modelini hemen satın almasıyla bilinen bir sanatçı. Kendisi iPhone 17 çıktığında da turuncu renkli iPhone 17 Pro modeliyle çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı en son verdiği konserde, bir hayranın eline tutuşturduğu telefonun bir Android telefon olduğunu görünce, telefonu hayranına geri verdi.

Birçok içerik üreticisi ve ünlünün halen Android yerine iPhone telefonları tercih ettiği biliniyor, zira bu telefonların sosyal medya entegrasyonu daha iyi. Ünlü şarkıcı da iPhone sevenlerden, kendisi özel olarak Android’i kötülemedi ama büyük ihtimalle arayüzü çözemediği için telefonu hayranına geri verdi. Ancak şarkıcının telefonu geri verirkenki yüz ifadesi herkesin ilgincine gitti, işte o görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.

Dua Lipa’nın, eline aldığı telefonun Android olduğunu fark edince başka bir hayranından iPhone alması dikkat çekti.pic.twitter.com/hrrJLI77bD — Populicc (@populicc) November 30, 2025

Peki siz sanatçının bu hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın!