Akıllı saat kullanıcıları son günlerde büyük bir merak içinde. Çünkü One UI 8 Watch güncellemesi sonunda dağıtıma çıktı ve özellikle Türkiye’de “acaba bu güncelleme gerçekten istikrarı artıracak mı, yoksa sorunlara mı yol açacak?” soruları gündemde. Üstelik güncelleme paketinin ilk olarak Galaxy Watch 6 serisine gelmesi, kullanıcıları daha da dikkatli olmaya itti.

One UI 8 Watch güncellemesi Galaxy Watch 6 kullanıcılarına endişe veriyor!

One UI 8 Watch güncellemesi, ilk olarak Galaxy Watch 6 ve Classic modellerine sunulmuş olsa da performans tarafında kafaları karıştıran birçok geri bildirim ortaya çıktı. Türkiye’deki kullanıcıların birçoğu, Galaxy Watch 6 cihazlarında hızlı ayarlar panelinin geç açılması, dokunmalara geç tepki verilmesi gibi sorunlar yaşadıklarını paylaştı.

Samsung tarafından yayımlanan bu geniş kapsamlı güncellemenin amacı daha modern bir arayüz ve daha hızlı bir deneyim sunmaktı; ancak mevcut durumda One UI 8 Watch bazı kullanıcılar için tam tersi bir tablo oluşturdu.

Samsung’a göre işletim sistemi büyük bir güncelleme aldığında uygulamaların da en güncel sürüme çekilmesi gerekiyor. Bu durum, özellikle Türkiye’de Galaxy Watch 6 kullanıcılarının yaşadığı yavaşlıkların kaynağını kısmen açıklıyor. Zira tüm uygulamalar uyumlu değilse One UI 8 Watch sisteminde gecikmeler normal hale gelebiliyor.

Samsung, resmi açıklamalarında uygulamaların güncellenmesi gerektiğini vurgularken, yeni güncelleme çıkana kadar sorun yaşayan kullanıcılar için birkaç çözüm önerisi de sunuyor.

Eğer One UI 8 Watch kullanan bir Galaxy Watch 6 sahibiyseniz, ilk etapta cihazı yeniden başlatmak çoğu zaman yazılımsal sorunları hafifletebiliyor. Ayrıca, sistemdeki şeffaflık ve bulanıklık efektlerini kapatmak performansı anında artırabiliyor.

Bunlara ek olarak kurtarma modunda önbellek temizliği yapmak, birçok kişinin yaşadığı takılma problemlerini geçici de olsa çözebiliyor. Samsung cephesinde ise büyük olasılıkla kısa süre içinde yeni bir minör güncelleme çıkacak ve performans sorunları daha net bir şekilde ele alınacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI 8 Watch güncellemesinin genel performansa etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?