RuneScape oyuncusu, ailesini 61,000$ maddi zarara uğrattı!

RuneScape, uzun bir süredir kullanıcılar tarafından oynanan RPG oyunlarından biri. Oyun içi satın almaların yoğunlukta olduğu oyunda, hiç bu kadar büyük bir alışverişe şahit olunmamıştı.

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RuneScape, topluluğu tarafından son dönemde eleştirilen bir sistemi olduğu dile getiriliyordu. Oyunun gidişatından kaygılanan kullanıcı topluluğu çözüm yolları aramaya koyuldular. İngilizce’de microtransaction olarak nitelendirilen oyun içi hizmete dayalı bir sistem mevcut. Özellikle, birçok kullanıcı tarafından eleştirinin merkezinde yer alan bu sistemle birlikte kullanıcılar, eski sistemin geri dönmesini istemeye başladılar.

Bunun için harekete geçen oyun ekibi varolan oyun düzenini oylamaya sundu ve ezici çoğunlukla eski sistemin geri dönmesi kabul edildi. Şirkette bununla birlikte, 2007’deki sistemi temel alan OldSchool RuneScape oyununu piyasaya sürdü.

Microtransaction’lar ilk başta, oyun içerisinde kullanıcılara bu kadar cezbedici gelmiyordu. Gerçekten, oyun içerisinde parayla almaya değmeyecek ürünler kullanıcılara vadediliyordu. Ta ki sistem günümüz oyunlarının temelinde oluşan kazanmak için öde diyebileceğimiz sisteme dönüşene kadar.

İsterseniz yüksek miktarlarda para ödeyerek, birçok oyuncudan üstün hale gelebiliyordunuz. Çeşitli yükseltme paketleri, yeni güçler için slot makineleri gibi olabildiğince kullanıcıları para harcamaya teşvik eden yenilikler topluluğu iyice rahatsız eder hale gelmişti.

İngiliz Parlamentosu’nun yaptığı açıklamalar, dikkatleri biraz daha firmanın üzerine çekmiş oldu. Yapılan açıklamaya aşağıda bulabilirsiniz: