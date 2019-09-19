Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor

Türk Telekom üzerinde toplamda % 55 hissesi bulunan Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası’nın söz konusu hislerini satışa çıkarıyor. 2005 yılında özelleştirilerek büyük bir hissesi Suudi Oger Telecom’a satılmıştı. Şirketin kredi borçlarını ödememesi üzerine 2018 yılında alacaklı bankalara devredilen Türk Telekom’un satışı için Morgan Stanley’e yetki verildiği açıklandı.

Bankalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55’lik Türk Telekom A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır.” denildi.

İlginizi çekebilir: Razer Huntsman Tournament Edition çıktı! Tam bir Espor klavyesi!

Açıklamanın ardından Türk Telekom hisseleri % 5‘in üzerinde prim yaptı. Türk Telekom’un piyasa değeri yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde. Bahsi geçen hissesinin bugünkü değeri yaklaşık 10 milyar TL. Bankaların kaynak ihtiyacı göz önüne alındığında bu önemli bir miktar.

Oger Telecom (OTAŞ), Türk Telekom hisselerini satın almak için bankalardan kullandığı krediyi 2013’te aldığı 4.75 milyar doları ödeyememişti. Bunun üzerine Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesi 12 Aralık 2018‘de şirketin bankalara olan borcu karşılığında Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devredilmişti.