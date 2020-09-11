Nvidia GeForce RTX 3080 performansıyla etkiliyor!

Nvidia GeForce RTX 3080 için yapılan oyun ve performans testleri Çinli bir ekip tarafından paylaşıldı. Ampere mimarisinden gücünü alan kart, önceki nesle göre büyük farkları beraberinde getiriyor. Ekran kartı, 4K çözünürlükte ulaşabildiği FPS değerleriyle etkiliyor.

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Nvidia GeForce RTX 3080 oyun ve performans testleri

Far Cry New Dawn oyunuyla yapılan testlere göre RTX 3080 FHD hatta 2K çözünürlük için bile bir hayli fazla gelmiş. O kadar ki RTX 2080Ti ile neredeyse aynı performansı göstermiş. Ancak iş 4K çözünürlüğe gelince RTX 3080 farkını ortaya koymuş. 2K Ultra ayarlarda yapılan testte 129 FPS alan RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %5.7 daha yüksek performans göstermiş. 4K Ultra’da ise 89 FPS alırken, 2080Ti 79 FPS’de kalmış.

Shadow Of Tomb Raider’da ise 2K Ultra ayarlarda yapılan testte RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %29.5 oranında daha fazla FPS alabildiğini görüyoruz. DLSS açık yapılan testte ise fark %22.5 seviyesinde. 4K çözünürlükte yapılan testlerde ise RTX 3080, 103 FPS ile 2080Ti’dan %33 daha iyi performans göstermiş. DLSS ile birlikte ise %22.6’lık benzer bir fark görüyoruz.

Sentetik testlere baktığımızda da durum değişmiyor ve RTX 3080 rakiplerine büyük bir fark atmayı başarıyor. RTX 2080Ti, RTX 3080’den %24 yavaş kalırken; RTX 2080, RTX 3080’den %37 daha düşük performans göstermiş.