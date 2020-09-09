RTX 3060 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

RTX 3000 serisi geçtiğimiz hafta Nvidia tarafından tanıtıldı. RTX 3070, 3080 ve 3090’ın gösterildiği sunumda, daha uygun fiyata yüksek performans vaat eden Nvidia, kullanıcıları etkilemeyi başardı. Ailenin yüksek fiyatlı modellerine odaklanan bu sunumun ardından kullanıcılar, daha uygun fiyatlı modelleri merakla beklemeye başladı. RTX 3000 serisi ile daha yüksek performansı daha uygun fiyatlara sunan Nvidia, RTX 3060 ile daha düşük bütçeli kullanıcıların da yüksek performans ile buluşmasını hedefliyor.

İlginizi çekebilir: RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!

reklam

İki farklı RTX 3060 gelecek.

RTX 3000 serisi ile önceki seriden daha yüksek performanslı kartları çok daha uygun fiyata tanıtan Nvidia, ailenin görece uygun fiyatlı modeli ile daha düşük bütçeli kullanıcılara da yüksek performansı, uygun fiyatlarla ulaştırmayı planlıyor . Sızıntılara göre RTX 3060 GA106 kodlu GPU üzerine şekillenecek. İlerleyen zamanda ise GA104 kod adlı GPU üzerine şekillenen Super/Ti varyantının gelmesi bekleniyor.

Teknik özellikleri nasıl?

GA104-200 yongasının 4864 CUDA çekirdeği bulunması bekleniyor. Bu sayı, bir üst model RTX 3070’ten 1024 çekirdek daha az, RTX 2060’ta ise 1920 CUDA çekirdeği bulunuyor. Buradan yola çıkarak eski seriye göre çok ciddi bir performans artışı göreceğiz. Bununla birlikte 8GB kapasiteli DDR6 bellekle birlikte gelmesi bekleniyor.