Clash of Clans dizisi için heyecan verici bir gelişme yaşandı. 2012 yılındaki çıkışlarından bu yana toplamda 4 milyar indirme ve 180 milyar saatten fazla oynanma süresiyle mobil oyun dünyasında olağanüstü bir başarı elde eden Clash of Clans ve Clash Royale dizi oluyor. Netflix Clash of Clans dizisi geliyor. Konusu ne olacak, ne zaman çıkacak?

Netflix Clash of Clans dizisi çıkıyor!

Netflix Clash of Clans dizisi resmen açıklandı. Netflix, Supercell’in dünyaca ünlü mobil oyunları Clash of Clans ve Clash Royale evrenlerini temel alan yeni bir animasyon dizisi üzerinde çalıştığını resmen duyurdu.

“Clash” adını taşıyan bu yapım, Netflix’in oyun temalı içerik yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Clash of Clans dizisi konusu ne olacak?

Dizinin hikayesi, köyünü korumaya çalışan ancak bu süreçte absürt savaş politikalarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir Barbar karakteri merkezine alıyor. Bu karakter, farklı becerilere sahip savaşçılardan oluşan bir ekip kurarak köyünü tehditlerden korumaya çalışacak.

Yaratıcı ekip açısından ise proje oldukça güçlü isimlerle dolu. Dizinin yönetmenliğini daha önce Clash of Clans’ın resmi animasyon videolarında yönetmen koltuğunda olan Fletcher Moules yapacak. Senarist ise Ron Weiner olacak. Kendisi 30 Rock ve Silicon Valley gibi ünlü dizilerde çalışmış tecrübeli bir yazar.

Animasyonları, Kanada merkezli ICON Creative Studio üstleniyor. Dizi şu an yapım aşamasında ve henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.

Yeni dizi, Clash of Clans evrenine özgü ikonik karakterleri ve esprili anlatım tarzını ekranlara taşıyarak hem sadık oyuncu kitlesine hem de yeni izleyicilere hitap etmeyi hedefliyor. Supercell’in film ve TV departmanı başkanı Curtis Lelash, “Oyuncularımızın uzun süredir beklediği bir dizi bu. Nihayet Clash dünyasını hayata geçiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Netflix Clash dizisi ne zaman çıkacak?

Henüz resmi bir fragman yayınlanmamış olsa da, Netflix ve Supercell diziyi sosyal medya platformlarında tanıttı. İlk görseller, mizahi ve aksiyon dolu bir atmosferin bizleri beklediğini gösteriyor.

Clash of Clans dizisi, mobil oyunların televizyon dünyasına geçişindeki yeni bir dönüm noktası olabilir. Diziyle ilgili yeni bilgiler ve tanıtımlar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.