RTÜK’ten Spotify için 72 saat süre verildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz aylarda internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlara da lisans alma zorunluluğu getirmişti. Lisans başvurusu yapmadığı için uyarılan Spotify ve FOXPlay, 72 saat içerisinde başvuru gerçekleştirmezse erişime kapatılabilir!

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RTÜK’ten Spotify ve FOXPlay’e lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir!

RTÜK, internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuru ile internet ortamında lisanssız şekilde yayın yapan platformları paylaştı. Listede toplam 4 internet sitesi bulunurken, bunların arasında yer alan platformlardan Spotify ve FOXPlay dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta çıkan bazı haberlerde bu iki platformun uyarıldığı belirtiliyordu. Görünüşe göre aradan geçen süre içerisinde yayıncılık lisansı konusunda herhangi bir adım atılmadı ve RTÜK tarafından ikinci kez uyarı gerçekleşti.

RTÜK’ün açıklamasına göre, FOXPlay ve Spotify’ın yayın lisansı için 72 saat içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun yanı sıra 3 aylık lisans ücretinin de peşin olarak ödenmesi şart koşuluyor. 72 saatlik süre sona erdiğinde yine resmi başvuru gerçekleştirilmezse platformlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunulacağı belirtiliyor. Ayrıca yetkili kişiler nezdinde de suç duyurusunda bulunulacak.

Aralarında Netflix, Amazon Prime Video ve Mubi’nin de yer aldığı pek çok dijital platformun lisans başvurusu bulunuyor. Lisans alması için uyarılan URL adresleri ise şu şekilde sıralanıyor;