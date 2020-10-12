Haber
RTÜK’ten Spotify için 72 saat süre verildi!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz aylarda internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlara da lisans alma zorunluluğu getirmişti. Lisans başvurusu yapmadığı için uyarılan Spotify ve FOXPlay, 72 saat içerisinde başvuru gerçekleştirmezse erişime kapatılabilir!
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RTÜK’ten Spotify ve FOXPlay’e lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir!
RTÜK, internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuru ile internet ortamında lisanssız şekilde yayın yapan platformları paylaştı. Listede toplam 4 internet sitesi bulunurken, bunların arasında yer alan platformlardan Spotify ve FOXPlay dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta çıkan bazı haberlerde bu iki platformun uyarıldığı belirtiliyordu. Görünüşe göre aradan geçen süre içerisinde yayıncılık lisansı konusunda herhangi bir adım atılmadı ve RTÜK tarafından ikinci kez uyarı gerçekleşti.
RTÜK’ün açıklamasına göre, FOXPlay ve Spotify’ın yayın lisansı için 72 saat içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun yanı sıra 3 aylık lisans ücretinin de peşin olarak ödenmesi şart koşuluyor. 72 saatlik süre sona erdiğinde yine resmi başvuru gerçekleştirilmezse platformlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunulacağı belirtiliyor. Ayrıca yetkili kişiler nezdinde de suç duyurusunda bulunulacak.
Aralarında Netflix, Amazon Prime Video ve Mubi’nin de yer aldığı pek çok dijital platformun lisans başvurusu bulunuyor. Lisans alması için uyarılan URL adresleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- www.medyaporttv.com
- www.paylasfm.com
- https://open.spotify.com
- https://www.foxplay.com.tr
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!
Huawei, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Huawei Mate 40 ailesini, 22 Ekim tarihinde yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtacak. Şirketin CEO‘larından Yu Chengdong, birkaç gün önce resmi olarak lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise raporlara göre bu lansman, Huawei’nin tarihindeki en güçlü Mate serisi lansmanı olacak. Gerçekleşecek konferans çok büyük olacağından Mate 40 serisi bu konferansta yalnız olmayacak.
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Huawei Mate 40 serisi lansmanında başka hangi ürünler tanıtılacak?
Huawei Mate 40 serisinin lansmanında görmeyi beklediğimiz ürünlerden biri Kirin 9000 yonga seti olacak. Bu yonga seti şirketin ilk 5 nm üretim teknolojisi ile ürettiği yonga seti olarak kullanıcılara tanıtılacak. Kirin 9000, ilk kez Mate 40 serisi telefonlarda kullanılacak. Konferansta Kirin 9000 ve Mate 40 serisi haricinde başka ürünlerinde tanıtılması bekleniyor.
Weibo‘da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, lansmanda pek çok yeni Huawei ürünü tanıtılacak. Bu ürünler;
- Huawei‘nin ilk kulaküstü kulaklığı – Huawei Freebuds Studio
- Huawei Sound X akıllı hoparlör
- Huawei Mate serisine ait fakat adı henüz bilinmeyen yeni bir ürün
- Huawei Watch GT 2 Pro‘nun küresel lansmanı
- Akıllı yaşam ekosistemine ait yeni Huawei ürünler
- Kirin 9000
Huawei, her ne kadar kısıtlama ve ambargolara uğrasa da yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. 22 Ekim tarihinde tanıtılacak yeni Mate 40 serisi ve diğer aksesuarlar ile birlikte şirket, pes etmediğini kullanıcılara göstermeyi hedefliyor.
Sosyal Medya
YouTube, kısa videolar için özel filtre test ediyor
TikTok, sosyal medyada sektörü gerçekten sarstı. Bunun nedeninin büyük bir kısmı, kısa videoların, Vine gibi uygulamalarda popüler olması. Vine kapandıktan sonra, sektörde hala güçlü bir güç olan kısa videolar kullanıcıların, vazgeçmek istemeyecekleri türden bir deneyimdi. Youtube, Shorts özelliğini getirerek kısa videolar üzerinden başarı sağlamaya çalıştı. Şimdi ise bu özelliği geliştirmekle uğraşıyor.
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Youtube özel filtreler neyi hedefliyor?
YouTube, kısa videolar konusunda rakiplerini yakalamaya çalışıyor. Bunu zaten platformda bulabileceğiniz temelde kısa videolar olan Shorts’ı tanıtarak yaptı. YouTube, platformun sunması gereken kısa videolara dikkat çekerek, kullanıcıların TikTok’a gitmemesini ve bunun yerine tüm kısa video ihtiyaçlarını YouTube’un kendisine bakarak karşılamasını umuyor. TikTok’un büyük bir kullanıcı tabanına sahip olması ve çoğu kullanıcının bu tür bir şey için başka bir uygulamaya gitmeye istekli olmaması nedeniyle, şu an itibariyle başarılı değil.
YouTube, sunduğu türden kısa videoları daha da ileri adına bir takım yenilikler yapıyor. Özellikle kısa videolar ve benzerleri için tasarlanmış yeni bir özel sekme üzerine çalışıyor. Yeni düğmeler, videoları daha popüler hale getirmeye yardımcı olacak ve ayrıca özellikle bu tür videolar için olarak tasarlanmış düzenleme araçlarına sahip olacak. YouTube’un TikTok’u yakalama girişimlerinin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Instagram bu pazara zaten Reels ile girdi, bu da YouTube’un savaşmak için oldukça zorlu bir mücadeleye sahip olduğu anlamına geliyor.
Oyun
Watch Dogs Legion’da 4K’da Ultra ayarlarda oyun keyfi için RTX 3080 gerekecek!
Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs Legion için 4K çözünürlük ve ultra ayarlar için önerilen sistem gereksinimlerindeki RTX 2080Ti, RTX 3080 ile güncellendi. Bununla beraber birçok ayar için de güncellemeler yapıldı.
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29 Ekim‘de piyasaya sürülecek olan Watch Dogs Legion‘un önerilen sistem gereksinimlerinde değişimler oldu. Nvidia’nın Ampere serisi kartları sonrası, Watch Dogs Legion’un da sistem gereksinimlerinde değişiklikler oldu. Bu önerilerde önceki önerilere göre sistem gereksinimlerin artması çok da hoş karşılanmadı. Örneğin düşük ayarlar için önerilen GTX 960‘ın yerini GTX 970 aldı. Oyunu 2K çözünürlükte, çok yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için önerilen RTX 2070‘in yerini RTX 3070, 4K‘da ve ultra ayarlarda oyunu oynamak isteyenler için de önerilerdeki RTX 2080 Ti‘ın yerini RTX 3080 aldı.
Oyun için yayımlanan sistem gereksinimlerine buradan bakabilirsiniz.