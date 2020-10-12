Apple, lansman öncesi Beats açılış sayfasını sitesinden kaldırdı!

Apple, şirketin AirPods kulaklıklara odaklanacağının olası bir işareti olarak “Beats by Dre” sayfasını kaldırmak için web sitesini değiştirdi.

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Apple neyi amaçlıyor?

Beats ürünlerinin açılış sayfası artık Apple’ın web sitesinde bulunmuyor. Wayback Machine, sayfanın 2 Ekim’den itibaren orijinal haliyle bir anlık görüntüsüne sahipken, 9 Ekim’deki en son anlık görüntü, sayfayı aşağı olarak gösteriyor. Bu da Apple’ın bu iki tarih arasında bir yerde bu sayfayı kaldırdığına işaret ediyor.

Son birkaç hafta içinde bazı kaynaklar, Beats’in destek web sitesine giden tüm bağlantıların Apple’ın kendi destek sayfalarından kademeli olarak kaldırıldığını gözlemledi. Apple ayrıca, kullanıcıların Beats Wireless kulaklıklarının ve hoparlörlerinin donanım yazılımını güncellemelerine olanak tanıyan Beats Updater yardımcı programını sessizce kullanımdan kaldırdı.

Apple, çevrimiçi mağazasının kulaklık ve hoparlör bölümünde hala Beats markalı ürünler satılmakta. Bununla birlikte, bu ayın başlarında Bloomberg, Apple’ın artık Sonos, Bose ve Logitech gibi şirketlerin kulaklıklarını ve kablosuz hoparlörlerini satmayacağını bildirmişti. Apple geçmişte de buna benzer bir şey yapmıştı ve Apple Watch’u piyasaya sürmeden önce fitness aktivitelerini gözlemleyen başka markalara ait ürünleri sitesinden kaldırmıştı.

Bunların hepsi Apple’ın ses kategorisindeki yeni ürün lansmanlarına hazır olduğunu gösteriyor. Söylentiler, Apple’ın daha küçük, daha düşük maliyetli HomePod, ‌AirPods‌‌ ve AirPods Pro ile birlikte satılmak üzere “‌‌AirPods Studio‌‌” olarak adlandırılan Apple markalı yüksek kaliteli kulak üstü kulaklıklar da dahil olmak üzere birkaç yeni ses ürünü üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu yeni ürünlerin her ikisinin de yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üçüncü taraf ses ürünlerinin çevrimiçi mağazadan kaldırılması, Apple’ın yeni ses cihazlarını yakında, belki de bu hafta içinde görmeye başlayabileceğimizi gösteriyor. Yeni iPhone 12 serisinin de duyurulmasının beklendiği Apple Etkinliği, 13 Ekim Salı günü internet ortamı üzerinden gerçekleşecek.