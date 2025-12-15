RAM cephesinde yaşanan küresel kriz, akıllı telefon pazarında beklenmedik sonuçlar doğurabilir mi? Son dönemde artan bellek maliyetleri üreticileri köşeye sıkıştırırken, RAM kapasitesi yüksek telefonların kaderi yeniden sorgulanmaya başladı. Özellikle amiral gemisi modellerde alıştığımız donanım seviyeleri artık garanti olmaktan çıkıyor.

RAM krizi telefonları da etkileyebilir! 16 GB RAM’e veda

RAM krizi, Güney Kore kaynaklı iddialara göre akıllı telefon üreticilerini radikal kararlar almaya zorluyor. Söylentilere göre birçok marka, maliyetleri kontrol altında tutabilmek için 16 GB RAM sunan modelleri yavaş yavaş portföyünden çıkarmayı değerlendiriyor. Bunun nedeni, yapay zekâ teknolojilerinin bellek çiplerine olan talebi patlatması ve arzın bu talebe yetişememesi.

Yaşanan kriz sadece üst seviye telefonları değil, tüm segmentleri etkileyebilir. İddialara göre üreticiler, artan maliyetleri doğrudan fiyatlara yansıtmak yerine donanım kırpma yoluna gidebilir. Bu da uzun süredir rafa kaldırıldığı düşünülen 4 GB depolamalı telefonların yeniden piyasaya sürülmesi anlamına geliyor. Özellikle fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda bu yaklaşım daha cazip görülüyor.

Söylentiler bununla da sınırlı değil. Mevcut tabloda 12 GB depolamaya sahip modellerin üretim oranının ciddi şekilde düşürülebileceği konuşuluyor. Bazı iddialar, bu segmentte yüzde 40’a varan bir daralma yaşanabileceğini öne sürüyor. Bunun yerine 6 GB ve 8 GB RAM’li telefonların daha yaygın hâle gelmesi bekleniyor. Bu da orta segmentte donanım dengesinin tamamen değişebileceğini gösteriyor.

Öte yandan bu tablo, yazılım optimizasyonunu yeniden ön plana çıkarabilir. Üreticiler, daha düşük miktarlarla benzer deneyim sunabilmek için işletim sistemlerini ve arka plan yönetimini daha agresif hâle getirmek zorunda kalabilir. Ancak bunun ne kadar başarılı olacağı şimdilik büyük bir soru işareti.

Tüm bu gelişmeler, krizin sadece geçici bir dalgalanma olmadığını, teknoloji dünyasında kalıcı etkiler bırakabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hangi üreticilerin bu fırtınayı nasıl yöneteceğini zaman gösterecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu krizle birlikte telefon donanımlarında yaşanabilecek bu değişimin teknoloji ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?