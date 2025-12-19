HUAWEI, 2018–2019 döneminde Mate 20 ve P30 serileriyle global pazarda zirvedeyken, ABD ambargosu sonrası bir gecede Google servislerinden ve kritik tedarik zincirlerinden koparıldı. Pek çok kişi için bu, markanın sonu anlamına geliyordu. Ancak HUAWEI hikâyesi burada bitmedi, aksine yeniden yazılmaya başladı.

Ambargo sonrası çıkan Mate 30, P40 ve Mate 40 gibi modeller, donanım tarafında güçlü olmasına rağmen Google eksikliği nedeniyle global pazarda ciddi satış kayıpları yaşadı. HUAWEI, bu dönemde hem tüketici algısı hem de yazılım ekosistemi açısından büyük bir sınav verdi. Kirin işlemci krizinin patlak vermesiyle birlikte P50 serisi, markanın en zor dönemini temsil etti ve HUAWEI neredeyse yalnızca Çin pazarına sıkıştı.

2022’de tanıtılan Mate 50 serisi ise farklı bir kırılma noktasıydı. HUAWEI, uydu bağlantısı gibi yeniliklerle “hayatta kaldığını” gösterdi. Bu hamle, markanın sadece telefon üretmediğini, aynı zamanda teknoloji geliştirmeye devam ettiğini kanıtladı. Asıl sürpriz ise 2023’te gelen Mate 60 serisiyle yaşandı. HUAWEI, kendi geliştirdiği Kirin 9000s işlemciyle 5G’ye fiilen geri döndü.

Bu gelişme, birçok kişi tarafından HUAWEI’nin “intikamı” olarak yorumlandı. Çünkü ABD yaptırımlarına rağmen HUAWEI, çip tasarımı ve üretiminde yeniden söz sahibi olduğunu gösterdi. Mate 60 serisinin Çin’de gördüğü yoğun talep, markanın hâlâ çok güçlü bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu ortaya koydu. Satış rakamları da bu dönüşün kağıt üzerinde kalmadığını kanıtladı.

2024 itibarıyla P serisinin yerini alan HUAWEI Pura 70, markanın kamera odaklı kimliğini yeni bir seviyeye taşıdı. 2024/25 döneminde gelen Mate 70 ve HarmonyOS NEXT hamlesi ise HUAWEI’nin Android’den tamamen kopma cesaretini gözler önüne serdi. Android kodları içermeyen bu yeni sistem, HUAWEI’nin uzun vadeli bağımsızlık planının en net adımı olarak öne çıkıyor.

Bugün HUAWEI, eski global gücüne tam anlamıyla ulaşmış olmasa da “ölmediğini” fazlasıyla kanıtlamış durumda. Google ambargosu, çip krizi ve siyasi baskılara rağmen HUAWEI; kendi işlemcisini, kendi işletim sistemini ve kendi yol haritasını oluşturdu. Bu hikâye, teknoloji dünyasında HUAWEI adının neden hâlâ bu kadar çok konuşulduğunu açıkça gösteriyor.

