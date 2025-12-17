Jasmine, Türkiye’de yayına girdiği ilk günlerden itibaren içerik yapısı ve ele aldığı temalar nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve RTÜK diziye inceleme başlattı.

Jasmine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun dijital yayınlara yönelik denetim yaklaşımını yeniden gündeme taşıyan yapımlardan biri oldu. HBO Max dizisi hakkında RTÜK tarafından resmi bir inceleme süreci başlatıldı. Kurum, yaptığı açıklamada dizinin içerik yapısının aile kurumuna, genel ahlaka ve toplumsal değerlere aykırı unsurlar barındırdığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını duyurdu.

RTÜK’ün sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, dizinin aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle çeliştiği ve kadının istismarını içeren unsurlar barındırdığı ifade edildi. Açıklamada, dijital platformlardaki içeriklerin gençler ve çocuklar üzerindeki etkisinin altı çizilirken, yayıncı kuruluşların bu sorumluluğu göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı.

Jasmine dizisi konusu nedir?

Aleyna Keskinci’nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi, ölümcül bir kalp hastalığıyla yaşam mücadelesi veren Yasemin karakterine odaklanıyor. Hikâyede Yasemin’in hayata tutunmasını sağlayan en güçlü bağ, üvey kardeşi Tufan ile kurduğu karmaşık ilişki olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? RTÜK’ün diziye yönelik başlattığı inceleme sürecini ve dijital platformlara yönelik denetim yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?