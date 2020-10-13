Haber
RTÜK ve Spotify anlaşma sağladı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan dijital yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine 12 Ekim tarihinde son uyarısını yapmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre; Spotify, RTÜK’ten lisans alacak ve Türkiye’de temsilcilik açacak.
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Spotify, olumlu geri dönüş yaptı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Netflix ve Amazon Prime gibi platformlar ile lisans konusunda anlaşma sağlarken, Spotify’a lisans alması konusunda 72 saat ek süre vermişti. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan şirket, RTÜK’ün Stockholm’deki merkeze ilettiği son uyarısı ile birlikte pozitif adımlar atmaya başladı. Şirket, RTÜK’ten yayın lisansı alacak ve Türkiye’de bir temsilcilik açacak.
RTÜK’ün 12 Ekim tarihli duyurusu
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10. maddesi kapsamında;
İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,
Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise, Üst Kurul tarafından 6112 sayılı kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,
İhtar olunur.
Dijital yayın lisansı almayı ve Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul eden Spotify’ın, Türkiye pazarını oldukça önemsediği görülüyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i tanıtıldı
Realme, düzenlediği etkinlikte Q2 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i olmak üzere üç telefondan oluşan seri, fiyatlarına oranla sunduklarıyla dikkat çekiyor.
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Realme Q2
Realme Q2 120 Hz tazeleme oranına sahip LCD bir ekrana sahip. Delik çentikli ekran 20:9 en boy oranına ve FHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. Telefon yüzde 90.9 ekran çerçeve oranıyla dikkat çekiyor. Yan tarafta parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon gücü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. İşlemciye 6GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh batarya USB-C portu üzerinden 30W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0, çift SIM, Micro SD ve 3.5 mm kulaklık jakı mevcut.
Realme Q2 PRO
Q2 Pro ise 6.4 inç boyutunda delik çentikli AMOLED bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlükle gelen ekran, 20:9 en boy oranı ve yüzde 90.8 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Ayrıca parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Her iki telefonun ekranı Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alan telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip. 4300 mAh boyutundaki batarya 65W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası, arka tarafta dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği mevcut.
Realme Q2i
Q2i, HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefon, yüzde 88.7 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden alan telefona 4 GB RAM ve Micro SD ile arttırılabilen 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh boyutundaki batarya 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamera kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi mevcut. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor.
Üç telefon da kutudan Android 10 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 arayüzüyle birlikte çıkıyor. Realme Q2i 148 dolar, Realme Q2 177 dolar, Q2 Pro 237 dolar başlangıç fiyatına sahip.
Google Takvim web sürümüne Google Haritalar entegre edildi
Google Görevler entegrasyonunun geçtiğimiz aylarda Google’ın Takvim hizmetine sunulmasının ardından, bugün Takvim’in web sürümüne Google Haritalar desteği eklendi.
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Google Workspace bünyesinde yer alan uygulamalardaki yan panel sayesinde kullanıcılar Takvim, Keep, Görevler ve Voice gibi hizmetlere hızlı erişim sağlayabiliyor. Bugünden itibaren Google, Takvim’in web sürümüne Google Haritalar entegrasyonu kazandırarak yepyeni bir kolaylık sağlamaya başladı.
Google Takvim web sürümünde Haritalar böyle görünüyor
Google Takvim hizmetinin web sürümü olan calendar.google.com adresinden erişebileceğiniz Google Haritalar eklentisi, sağ paneldeki Keep ve Görevler simgelerinin hemen altında yer alıyor. Haritalar simgesine dokunulduğunda küçük bir arama motoru ve harita görünümüne ek olarak “Son Aramalar” ve “Kaydedilenler” sekmesi çıkıyor. İlk sekmede Google hesabınızla oturum açtığınız diğer cihazlarınızdan gelen arama geçmişine yer veriliyorken, ikincisi sekmede ise kaydettiğiniz koleksiyonlar / listeler bulunuyor.
Ek olarak Google Takvim uygulamasına eklenen Google Haritalar eklentisinde arama butonunda üç kategori yer alıyor: Market, Paket servisi ve Otel. Anlaşıldığı üzere Google, eklentideki arama işlevini Haritalar’ın ana sürümü ile birebir aynı yaparak kullanıcı deneyiminden ödün vermek istemiyor.
Takvim’deki Google Haritalar eklentisi küçük bir alan kaplamasına karşın, tam özellikler sunması yönüyle kullanıcıları gerçek anlamda memnun edeceğe benziyor. Kullanıcılar, bir yandan diğer işleriyle uğraşırken bir yandan da ihtiyaç duydukları her şeyi bu kompakt eklenti sayesinde halledebilecek.
Donanım
Gigabyte Aorus, G2 Esports ile iş birliğini yeniledi!
Gigabyte’ın oyuncu ürünleri markası Aorus, G2 Esports ile süregelen stratejik iş birliğini, 4. kez yeniledi. 3 yıldır süren G2 Esports ve Gigabyte iş birliği, böylece 2021 yılına kadar uzatılmış oldu.
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Gigabyte Aorus, G2 Esports için sağladığı sponsorluğu sürdürmeye devam edecek
Gigabyte, uzun süredir G2 Esports oyuncuları için oyuncu bilgisayarları ve laptopları sağlıyordu. Buna ek olarak, donanım sektörünü, oyuncularla daha yakından buluşturmak isteyen Gigabyte, Z490 ana kartının, G2 Esports versiyonunu da duyurmuştu. G2 Esports’un ikonikleşmiş samuray sembolünü kullanan bu ürün, G2 fanları için, en yüksek standartlarda üretilen bir anakart modeli olarak karşımıza çıkıyor.
Gigabyte, yeni ürünlerini geliştirirken, aynı zamanda G2 Esports’un oyuncularıyla da iş birliği ve istişare halinde hareket ediyor. Böylece müşterilerine en iyi donanımları sunmayı amaçlayan Gigabyte’a, birçok profesyonel oyuncu da danışmanlık ederek; kolektif oyuncu ürünlerinin ortaya çıkması sağlanıyor.
İş birliğinin uzatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan G2 Esports yetkilileri, “Geçtiğimiz 3 yılda, Aorus ve G2 olarak çok iyi bir takım çalışması ortaya çıkararak; e-spor topluluğuna değer katmayı başardık. Gelecekte Gigabyte ile ortaya koyacağımız yeni projeler için, şimdiden heyecan duyuyoruz.” dedi. 2021 yılının bizlere neler getireceği konusunda büyük heyecan ve merak içindeyiz diyen yetkililer; “Gigabyte Aorus ve G2 Esports olarak birlikte yükseleceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!