RTÜK ve Spotify anlaşma sağladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan dijital yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine 12 Ekim tarihinde son uyarısını yapmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre; Spotify, RTÜK’ten lisans alacak ve Türkiye’de temsilcilik açacak.

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Spotify, olumlu geri dönüş yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Netflix ve Amazon Prime gibi platformlar ile lisans konusunda anlaşma sağlarken, Spotify’a lisans alması konusunda 72 saat ek süre vermişti. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan şirket, RTÜK’ün Stockholm’deki merkeze ilettiği son uyarısı ile birlikte pozitif adımlar atmaya başladı. Şirket, RTÜK’ten yayın lisansı alacak ve Türkiye’de bir temsilcilik açacak.

RTÜK’ün 12 Ekim tarihli duyurusu

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10. maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise, Üst Kurul tarafından 6112 sayılı kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,

İhtar olunur.



Dijital yayın lisansı almayı ve Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul eden Spotify’ın, Türkiye pazarını oldukça önemsediği görülüyor.