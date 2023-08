Disney+, Türkiye pazarına giriş yapmadan önce Atatürk dizisi çekeceğini söylemiş ve reklam politikaları bu yönde ilerlemişti. Geçtiğimiz aylarda bu dizinin iptal edilebileceği söylentileri ortaya çıkmış ve çarşı pazar karışmıştı. Geçtiğimiz gün ise Atatürk dizisinin Ermenilerden dolayı iptal edildiği iddia edilmiş ve sosyal medya iyice karışmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından gözler Disney+’a çevrilse de firma tarafından en ufak bir açıklama gelmemişti. Bugün ise RTÜK, Disney+ için inceleme başlattığını ve firmadan bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir: Disney+ Türkiye Ayağına Sıktı! Atatürk Dizisi İptal Edildi!

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin attığı tweet’te; ““Disney +” isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.” ifadelerini kullandı.

Bugün gün içerisinde muhtemelen Disney+ cephesinden bir açıklama gelecek. Sosyal medyada dönen Ermeni lobisinin bu diziyi iptal ettirdiği söylentileri de bu açıklama doğrultusunda şekillenecek.

Ermeni medyasının attığı tweet’i hatırlatmak gerekirse;

BREAKING: We are happy to announce, Disney+ has reportedly made the decision to cancel the Turkish series “Atatürk”. Despite announcing the broadcast which was a six part series scheduled to air on October 29, 2023, and reportedly spending $8 Million including casting Emma… pic.twitter.com/sb3QpEOrOu

— 301🇦🇲 (@301arm) July 31, 2023