Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Atatürk dizisi, 29 Ekim’de 6 bölüm olarak seyirciyle buluşacaktı. Disney+ Türkiye, bu özel diziyi Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak Türk halkına sunmayı planlıyordu. Başrolde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaparken, yapımcılığını ise Saner Ayar ve yetenekli bir prodüksiyon ekibi üstlendi. Dizi, izleyen herkesi etkilemeyi başardı. Ancak bugün ilginç bir olay yaşandı.

Ne yazık ki, Amerika’daki Ermeni diasporasının başlattığı bir kara propaganda kampanyası sonrasında, dizinin yayını değişti. Disney Plus’ın 2024 sonuna kadar yerli içerik yayınını durduracağını duyurmasının ardından, Atatürk dizisi 85 milyon insanın izlemesi için FOX kanalına alındı ve “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla ücretsiz olarak yayınlanacak.

Ermeni yayının yaptığı alçakça açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BREAKING: We are happy to announce, Disney+ has reportedly made the decision to cancel the Turkish series “Atatürk”. Despite announcing the broadcast which was a six part series scheduled to air on October 29, 2023, and reportedly spending $8 Million including casting Emma… pic.twitter.com/sb3QpEOrOu

— 301🇦🇲 (@301arm) July 31, 2023