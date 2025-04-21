Yapay zeka ile konuşurken “lütfen” demek gerçekten gerekli mi? Nezaket kuralları artık sadece insan ilişkilerini değil, dijital dünyayı da şekillendiriyor. Ancak yapay zeka sistemlerine karşı nazik olmak, düşündüğümüzden çok daha pahalıya mal olabilir mi? Küçük bir kibar cümle, koca bir veri merkezini harekete geçiriyor olabilir mi?

Yapay zekaya iyi davranmak milyonlarca dolara mal oluyor! OpenAI açıkladı!

Yapay zeka tabanlı sohbet robotlarına yönelttiğimiz uzun, kibar cümlelerin aslında arka planda ciddi bir enerji tüketimine yol açtığı ortaya çıktı. Özellikle ChatGPT gibi gelişmiş dil modellerine sık sık “Teşekkür ederim” ya da “Lütfen” demek, sadece birkaç kelimelik bir nezaket jesti olmaktan çıkıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, bu tür ifadelerin sistemlere ciddi bir yük getirdiğini ve yıllık bazda on milyonlarca dolarlık ek elektrik maliyeti oluşturduğunu dile getirdi.

Yapılan araştırmalara göre, sadece yapay zeka ile yazdırılan 100 kelimelik bir e-posta bile yaklaşık 0,14 kilovat-saat elektrik harcıyor. Bu miktar, 14 LED lambanın bir saat boyunca yanmasına eş değer.

Günlük olarak binlerce kişinin sohbet robotlarına uzun ve kibar mesajlar yazdığı düşünülürse, yapay zekaya iyi davranmak çevresel açıdan ciddi bir tehdit haline gelebiliyor.

ABD’de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 67’si sohbet botlarına nazik davrandığını belirtti. Bu kullanıcıların yüzde 55’i nezaketin doğru bir davranış olduğunu savunurken, yüzde 12’si ise olası bir yapay zeka isyanı durumunda algoritmaları yatıştırmak adına böyle davrandığını söyledi.

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Her ne kadar bu tür senaryolar bilim kurgu gibi görünse de, enerji tüketimi gerçeği çok daha yakın ve can yakıcı. Kaliforniya Üniversitesi’nin katkısıyla hazırlanan araştırmada, AI teknolojilerinin dünya genelindeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturduğu belirtildi.

Microsoft’un üst düzey yöneticilerinden Kurtis Beavers, kibar cümlelerin daha olumlu yanıtlar doğurduğunu savunurken, uzmanlar bu ifadelerin enerjiye dönüşen bir yük haline geldiği konusunda hemfikir. Belki de artık AI ile olan iletişimimizde hem çevre hem de mantıksal verimlilik açısından daha sade bir dil kullanmamız gerekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AI ile kurduğunuz iletişimde kibar olmaya devam ediyor musunuz? Yoksa çevresel etkileri göz önünde bulundurarak dilinizi sadeleştiriyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!