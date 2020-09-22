Royole FlexPai 2, şaşırtıcı fiyatıyla duyuruldu!

Royole markası, geçtiğimiz yıl duyurduğu FlexPai modeli ile katlanabilir akıllı telefon furyasını başlatmayı başarmıştı. Royole FlexPai 2 ise özellikle fiyatı sayesinde Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi rakiplerinden sıyrılmayı deneyecek!

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Royole FlexPai 2 tanıtıldı: Katlanabilir yapıdaki ilk telefonun evrimi!

Geçtiğimiz hafta TENAA raporlarında ortaya çıkan FlexPai 2, selefinin kaba yapısına kıyasla daha evrimsel bir konsept benimsiyor. Menteşe yapısı tamamen gizlenen telefon, böylece ilk modelinde yaşadığı tasarımsal dezavantajı da tamamen ortadan kaldırıyor. Ekranı da bünyesinde barındıran katlanabilir mekanizmaya Cicada Wing 3S adı verilirken, en az 1.8 milyon katlamaya kadar sorunsuz biçimde çalışıyor. Ayrıca katlama işleminden sonra ekranın “ayna gibi pürüzsüz” kalması için özel bir kaplama geliştirilmiş.

Royole FlexPai 2, açık konumdayken 7.8 inç boyutunda Quad HD OLED bir ekran sunuyor. Çoklu işlem desteğine sahip ekran katlanıldığında ise ortaya 5.5 inç ve 5.4 inç boyutunda iki adet ekran çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’den alan telefonda 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.0 depolama şeklinde iki seçenek bulunuyor.

Telefonun dörtlü kamera paketi ise ekranın sol tarafına konumlandırılmış. 64 megapiksellik ana kameraya 16 MP ultra geniş açı, 8 MP 3x telefoto ve 32 MP portre sensörleri eşlik ediyor. Royole FlexPai 2’nin özelleştirilmiş kamera yazılımında bulunan vizör modu ise dikkat çekiyor. Kullanıcı bu özelliği kullandığında ikinci ekran açık konuma geliyor ve karşıdaki kişi kendisini kameraya karşı konumlandırabiliyor.

4.450 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Royole FlexPai 2, 18W Quick Charge 4.0 desteği ile geliyor. Android 10 işletim sistemi ise çoklu görev özelliklerine imkan tanıyan WaterOS 2.0 arayüz ile güçlendiriliyor. 25 Eylül’de satışlarına başlanacak olan FlexPai 2, 1.250 Euro’dan başlayan satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Benzer konseptteki Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 1.999 dolar, Huawei Mate Xs’in ise 2.499 Euro fiyat etiketine sahip olduğu düşünülürse Royole FlexPai 2’nin oldukça rekabetçi bir fiyat etiketi sunduğunu söylemek mümkün.