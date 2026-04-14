Apple’ın önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasına damga vurması beklenen iPhone 18 Pro modeli, tasarım tarafında dikkat çekici bir değişiklikle kullanıcıların karşısına çıkabilir. Son dönemde sızdırılan güvenilir bilgiler, teknoloji devinin yeni seride ‘Deep Red’ yani derin kırmızı tonlarına ağırlık vereceğini gösteriyor. Peki, iPhone 18 Pro kırmızı seçeneği tasarım meraklılarına neler sunacak?

iPhone 18 Pro kırmızı rengiyle tasarımda fark yaratacak

Apple dünyasına yakınlığıyla tanınan Bloomberg yazarı Mark Gurman, teknoloji devinin iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri için koyu kırmızı bir kaplama üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda dile getirmişti. Bu iddiaların ardından Çinli duyumcu Digital Chat Station da benzer veriler paylaşarak heyecanı artırdı. iPhone 18 Pro kırmızı tonunun, Apple’ın prototip aşamasında aktif olarak test ettiği en güçlü seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.

İlginç olan nokta ise Android tarafındaki rakiplerin de benzer bir renk tonu için hazırlık yapmasıdır. Genelde teknoloji dünyasındaki renk trendleri küresel tahmin ajansları tarafından belirleniyor olsa da, Apple’ın tasarım konusundaki belirleyici rolü inkar edilemez. iPhone 18 Pro modelinde görülmesi beklenen bu rengin Android cephesinde de yankı bulması, sektördeki paylaşılan trend öngörülerine veya Apple’ın tasarım çizgilerinin takip edilmesine bağlanıyor.

Kırmızı tonları ve diğer tasarım detayları

Sadece kırmızı değil, mor ve kahverengi gibi alternatif tonların da Apple’ın gündeminde olduğu söyleniyor. Fakat uzmanlar, bu renklerin aslında aynı temel kırmızı fikrinin farklı ışık altındaki varyasyonları olabileceğini düşünüyor. Öte yandan, iPhone 18 Pro kırmızı seçeneğinin klasik titanyum gri ve gümüş gibi renklerin yanına en iddialı alternatif olarak konumlanması bekleniyor. Apple bu hamleyle kullanıcılarına daha canlı ve premium bir his vermeyi hedefliyor.

Cihazın dış yüzeyinde kullanılan titanyum malzeme, renklerin metal üzerindeki yansımasını doğrudan etkiliyor. Derin kırmızı gibi doygun bir rengin titanyum yüzeye uygulanması, hem dayanıklılık hem de estetik açıdan özel bir mühendislik gerektiriyor. iPhone 18 Pro modelinde kullanılması beklenen PVD kaplama teknolojisi, rengin solmasını önleyerek cihazın uzun süre ilk günkü parlaklığını korumasına yardımcı oluyor. Bu özellik, cihazını kılıfsız kullanmayı tercih edenler için önemli bir kriterdir.

Bazı sızıntılar, Apple’ın klasik siyah renk seçeneğini bu yıl listeden çıkarabileceğine işaret ediyor. Eğer bu iddia gerçek olursa, teknoloji devi üst üste ikinci kez en popüler renklerinden birini Pro serisinden ayırmış olacak. Ancak iPhone 18 Pro kırmızı tonu, yaratacağı prestijli görünümle bu boşluğu fazlasıyla doldurabilir. Tasarımda yapılan bu cesur değişikliklerin, markanın modern tasarım dilindeki evrimini yansıttığı söylenebilir.

Teknoloji dünyasında sızıntılar her zaman kesinlik taşımasa da, birden fazla kaynağın aynı renk üzerinde birleşmesi ihtimalleri oldukça güçlendiriyor. Apple’ın tasarım konusundaki bu yeni yaklaşımı, sadece bir cihaz tanıtımı değil, aynı zamanda mobil dünyada yeni bir estetik standardın belirlenmesi anlamına geliyor. iPhone 18 Pro serisinin, bu yeni renk seçeneğiyle birlikte tasarım tutkunlarını fazlasıyla memnun edeceği tahmin ediliyor.

