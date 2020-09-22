Nokia’nın yeni telefonları Nokia 2.4 ve 3.4 tanıtıldı

Nokia’nın üst oluşumu HMD Global, yaptığı etkinlikte Nokia’nın iki yeni telefonunu tanıttı. Nokia 2.4 ve 3.4 olarak adlandırılan telefonlar giriş-orta seviyeye konumlandırılıyor. Her iki telefon da Android One programının bir parçası olacak.

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Nokia 2.4 ve 3.4 teknik özellikleri

Nokia 2.3’ün halefi Nokia 2.4 6.5 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip. Ön tarafta damla çentik tasarımlı 5 MP kameraya yer verilmiş. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor. Kameranın altında da parmak izi okuyucu bulunuyor. MediaTek’in 8 çekirdekli Helio P22 işlemcisinden gücünü alan telefona 2/3 GB RAM ve 32/64 GB arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. 4500 mAh bataryası bulunan telefon, 5W şarj desteğiyle geliyor. Micro USB portuna ve 3.5 mm kulaklık jakına sahip telefon, çift sim kart ve NFC desteğine sahip. Telefon, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. HMD, iki yıl arayüz güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi desteği sunacağını söylüyor. Üç farklı renk seçeneği bulunan telefonun fiyatı 120 eurodan başlıyor.

Nokia 3.4 ise 6.39 inç 19.5:9 en boy oranına sahip HD+ 400 nit parlaklığa sahip LCD bir ekrana sahip. Nokta çentik tasarımlı 8 MP ön kameraya 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere üç kamera eşlik ediyor. Arka tarafa parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 460 işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama yer alıyor. 4000 mAh bataryaya sahip telefon, Type-C portu üzerinden 10W şarj destekliyor. Ancak kutudan çıkan adaptör 5W’a kadar şarj destekliyor. 3.5 mm kulaklık jakı bulunurken kablosuz kulaklıklar için aptX desteği mevcut. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan telefon iki yıl arayüz, üç yıl güvenlik güncellemesi desteğine sahip. Tek renk seçeneğine sahip telefon, 160 euro başlangıç fiyatına sahip ve Ekim başı satışa çıkacak.