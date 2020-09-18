Royole FlexPai 2, TENAA’da ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Royole FlexPai, katlanabilir akıllı telefon trendinin ilk temsilcisi olmayı başararak dikkat çekmişti. Kısıtlı sayıdaki seri üretim versiyonuyla alıcı bulan telefonun devam modeli Royole FlexPai 2 ise TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!

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Royole FlexPai 2, tasarımı ve özellikleriyle görüntülendi!

Katlanabilir telefonların atası olarak gösterilen Royole FlexPai’nin yeni modeli, tasarım tarafında bazı güncellemeler barındırıyor. Arka yüzeydeki pek de hoş gözükmeyen akordiyon menteşe yapısı gizlenirken, ön yüzeydeki çerçeveler ise gözle görülür düzeyde inceltilmiş. Bu sayede telefon ilk modele göre daha şık bir görünüme kavuşuyor.

Royole FlexPai 2, teknik detaylar cephesinde ise FlexPai 1’de bulunan amiral gemisi donanımlarını güncelliyor. 7.8 inç Full HD+ AMOLED ekran yerini korurken, bu ekran katlandığında ise cihaz 3.9 inç boyutunda bir telefona dönüşüyor. FlexPai 2, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Sertifikada belirtilen 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ise kullanıcıları bekleyecek.

Telefonun en ciddi geliştirme yapılan donanımı ise kamera alanında ortaya çıkıyor. Royole FlexPai 1’de iki adet kamera bulunurken, katlanabilir telefonun selefinde ise tam 4 tane kamera sensörü karşımıza çıkıyor. 64+32+16+8 megapiksel çözünürlüklü sensör paketi telefonun ön ve arka kamera ihtiyacını karşılarken, yardımcı sensörlerin özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

4.450 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen Royole FlexPai 2, yazılım tarafında ise Android 10 işletim sistemi sürümünü kullanacak. Son olarak siyah, gri ve altın renk seçenekleriyle gelen telefonun 22 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacağını belirtelim.