AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)

ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T incelemesiyle karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından belki de Türkiye’de satın alınabilecek en iyi laptop olan G733QS modeline detaylıca bakıyoruz.

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Evet, gerçekten aşık olduğum bir laptop oldu kendileri. Işıkları, klavyesi, ses performansı… Anlayamazsınız! 😀 Şakası bir yana gerçekten ROG kanadı bir şaheser ortaya koymuş gibi. 39.5 x 28.2 x 2.83 cm boyutlarında ve 2,7 kg ağırlığında olan Scar 17, teknik özellikler kanadında da dolu dolu.

AMD Ryzen 5000 serisi için ofiste gördüğümüz ilk örnek olan ROG Strix Scar 17, Ryzen 9 5900HX işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdek ve 16 izlek sunan bu işlemci 3.3 GHz baz frekansı, 4.6 GHz de turbo frekansı ile tüm işlemlerinizi çok rahat yapacak durumda. Ekran kartı kanadında ise Nvidia GeForce RTX 3080 olduğunu belirtmek yeterli olur herhalde 🙂

32 GB 3200 Mhz hızında çalışan bellekler, 1 TB NVMe SSD gibi detaylar ile bezenen ürün, performans gerektiğinde ROG Boost ve Dynamic Boost ile coşturmayı da başarıyor.

Optik mekanik klavye ile gelen ilk test ettiğimiz Asus laptop ürünü olan Scar 17, her tuşta RGB aydınlatma da sunuyor. Klik sesi ince ve hoş olmuş. Kullanım hissiyatı da oldukça keyifli. Bir diğer yandan cihazın altında ve ekran boşluğunun hemen altındaki LED şeritler de RGB aydınlatması ile ortalığı şenlendiriyor.

Ekrana da değinmek gerek. 300 Hz 3 ms bir IPS panel yer almış. Daha 360 Hz monitörü yeni incelerken 300 Hz’i laptop tarafında da görmek çok sevindirici. Ancak çözünürlük ve Hz değerine göre farklı modeller de var. Fakat akıcılıkta bu denli güçlü cihaz için rahat bir panel sunumu da oldukça büyük bir artısı olmuş.

Ses kanadına geldiğimizde 2 adet 2 Watt ve 2 adet de 4 watt olmak üzere 4’lü bir hoparlör kullanımı mevcuıt. Ses bir gaming ürün için fazla iyi. Hoparlör severler bunu fazlasıyla beğenecek. Aynı zamanda film izleme keyfine de ciddi bir katkı sağlıyor. Ayrıca hem ses girişi hem de çıkışı için gürültü engelleme bu cihazda da var. Ki bunu sizlere farklı modellerde ve anakartlarda test etmiştik.

Wi-Fi 6, BT 5.1 gibi yeni nesil özellikleri Range Boost ile geliştiren Asus kanadı bizim incelediğimiz ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T için tam manasıyla alkışlanacak bir iş çıkarmış. Keşke gitmese 🙂