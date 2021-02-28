TUF Gaming VG259QR monitör incelemesiyle karşınızdayız. 2.000 TL fiyatıyla piyasada sunduğu özelliklere göre en ucuz 165 Hz monitörlerden olmayı başaran VG259QR’nin detaylarına bakıyoruz.

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Piyasada her teknolojik üründe olduğu gibi oyuncu mönitörlerinde de bir fiyat artışı maalesef mevcut. Ancak ASUS’un TUF Gaming VG259QR monitörü hem performans hem de daha uygun fiyat arayanlar için yeni piyasaya çıkan önemli modellerden biri durumunda.

165Hz yenileme hızına sahip 24.5 inç Full HD (1920 x 1080) oyuncu monitörü olan VG259QR, 1ms (MPRT) tepki süresi ve gölgelenme ile hareket bulanıklığını daha da azaltan ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) teknolojisi ile birlikte geliyor. Paket olarak bakıldığında oldukça dolu bir monitör olduğunu bu sayede anlıyoruz.

Tasarımsal olarak klasik bir ASUS oyuncu monitörü tarzında olan modelde, tek dikkatimi çeken eksi yönü ekranı döndürmek istediğinizde bazen ayağın da dönmesi oldu. Ancak bu işlemi çok az yapacağımız için sorun da bulunmuyor.

Shadow Boost, GamePlus ve Game Visual gibi ROG ve TUF serisi monitörlerin vazgeçilmez özellikleri ve 2 hoparlörü ile gelen ürün, 2.000 TL bandında bulunabilecek en fiyat/performans ürünü olarak görüyoruz. Tabii sizin bu videoyu izlediğiniz tarihe göre fiyatlarda değişiklikler mümkün.

2 HDMI 1.4 ve 1 DP 2.1 desteği sunan cihaz, FHD oyunculukta akıcı deneyim arayanlar ve bütçesi kısıtlı olanlar için ideal konumda.

İyi seyirler…