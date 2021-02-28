Donanım
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un sıvı soğutma destekli ve AMD’nin en güçlü kartlarından biri olan bu versiyonun detayları videomuzda!
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SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
RX 6800 XT OC incelemesinde, hali hazırda AMD’nin en güçlü ikinci ekran kartı olan RX 6800 XT’nin sıvı soğutmalı ve hız aşırtmalı haliyle karşımıza çıkıyor. Tasarımsal olarak oldukça şık bir yapıda gelen LC serisi, Liquid Cooling’den gelen kısatmayı model adına eklanmiş.
PCI Express 4.0 arayüzünü destekleyen bu kart, 16 GB GDDR6 bellek sunuyor. 2110 MHz baz frekansı ve 2360 MHz’e varan boost frekansı sunan kart, sıvı soğutma desteğiyle beraber üst seviyelerde sorunsuz çalışmayı başarıyor. 27.7 x 13.08 x 4.36 cm boyutlarında kart ve 27.6 x 12 x 5.17 cm boyutlarında fanlarla beraber radyatör ile geliyor. Ancak mid tower dediğimiz klasik kasalarda sorunsuz kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken şey başka bir sıvı soğutma kullanmamanız. İşlemci sıvı soğutma ile normal kasalarda sorun olabiliyor. Kasaya hem sığma hem de kablolama konusunda dert olabiliyor.
2 x 8-pin güç beslemesi ile gelen ve başka bir güç ya da başka bağlantıya gerek duymayan sistemde 1 HDMI, 2 DP ve 1 Tip-C bağlantısı ile geliyor. Performans konusunda tepeleri zorlayan kart, FHD için fazla başarılı, WQHD ya da 2K olarak bildiğimiz 1440p’de ise tam ideal sonuç veriyor. 4K’da da işinizi görebilecek kart, en ideal 2K çözünürlükte üstün ve sorunsuz performans sunabiliyor. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT gerçekten hoşumuza giden bir model oldu.
Donanım
EN UCUZ 25 İNÇ 165 HZ MONİTÖR! | TUF Gaming VG259QR
TUF Gaming VG259QR monitör incelemesiyle karşınızdayız. 2.000 TL fiyatıyla piyasada sunduğu özelliklere göre en ucuz 165 Hz monitörlerden olmayı başaran VG259QR’nin detaylarına bakıyoruz.
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EN UCUZ 25 İNÇ 165 HZ MONİTÖR! | TUF Gaming VG259QR
Piyasada her teknolojik üründe olduğu gibi oyuncu mönitörlerinde de bir fiyat artışı maalesef mevcut. Ancak ASUS’un TUF Gaming VG259QR monitörü hem performans hem de daha uygun fiyat arayanlar için yeni piyasaya çıkan önemli modellerden biri durumunda.
165Hz yenileme hızına sahip 24.5 inç Full HD (1920 x 1080) oyuncu monitörü olan VG259QR, 1ms (MPRT) tepki süresi ve gölgelenme ile hareket bulanıklığını daha da azaltan ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) teknolojisi ile birlikte geliyor. Paket olarak bakıldığında oldukça dolu bir monitör olduğunu bu sayede anlıyoruz.
Tasarımsal olarak klasik bir ASUS oyuncu monitörü tarzında olan modelde, tek dikkatimi çeken eksi yönü ekranı döndürmek istediğinizde bazen ayağın da dönmesi oldu. Ancak bu işlemi çok az yapacağımız için sorun da bulunmuyor.
Shadow Boost, GamePlus ve Game Visual gibi ROG ve TUF serisi monitörlerin vazgeçilmez özellikleri ve 2 hoparlörü ile gelen ürün, 2.000 TL bandında bulunabilecek en fiyat/performans ürünü olarak görüyoruz. Tabii sizin bu videoyu izlediğiniz tarihe göre fiyatlarda değişiklikler mümkün.
2 HDMI 1.4 ve 1 DP 2.1 desteği sunan cihaz, FHD oyunculukta akıcı deneyim arayanlar ve bütçesi kısıtlı olanlar için ideal konumda.
İyi seyirler…
Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
Aksesuar
Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Razer’ın en yeni ve en iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından biri olan Razer BlackShark V2 Pro modeline bakıyoruz. Ürün, kablolu deneyimini kablosuza taşıyabilen ender üst seviye kulaklıklardan biri konumunda.
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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Dünyanın en popüler oyuncu markalarından biri konumunda olan Razer, Opus gibi tamamen müzik odaklı ses deneyimi de sunmayı başardı. Ancak, bu incelememizdeki konuğumuz ise BlackShark V2 Pro. Markanın hali hazırda, Tresher, Nari gibi serileri varken tam espor odağı ile gelen BlackShark ailesinde ise üç model var. BlackShark V2 X, BlackShark V2 ve bu incelememize konu olan BlackShark V2 Pro.
Tasarımsal olarak gerçekten Razer’dan beklenmeyecek kadar sade tasarım ile geliyor. Evet, Razer’dan büyük, gösterişli bir tasarım bekleriz. Ancak BlackShark V2 ailesinde ve Opus’ta bu durumu sadeliğin getirdiği bir şıklık var.
Kulaklıkta yer alan pedler çok rahat. Akıllı köpük içeren bu pedler hem takarken kulağınızın ve kafanızın şeklini alabiliyor, hem de rahat, havalanan yapısı ile ne ağrı ne de terletme derdi var. 65 mm x 40 mm boyutlarında olan bu kulak kısmı, benim kulağımı rahatlıkla sarıyor. 320 gram ağırlığı ise hissedilmiyor bile.
50 mm özel sürücüler
Performans kısmına geldiğimizde ise Razer TriForce Titanium 50 mm sürücüleri kullanan ve daha iyi rezonans sağlayan bir tasarım ile geliyor. Yanı klasik bir 50 mm sürücü değil, geliştirilmiş bir yapı var. Daha net midler, daha parlak tizler ve derin ve hissedilir bir bass deneyimi sunabiliyor. THX desteği de cabası.Pro yapan özelliği ise Hyperspeed destekli kablosuz da kullanılabiliyor olması. Buna değinmeden önce hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir olması cihazın en sevdiğim yönü oldu. Her ne kadar Hyperspeed ile gecikmesiz bir kablosuz deneyim sunduğu bariz olsa da kablolu kullanma seçeceği bence BT kulaklıklarda olmalı idi ki bunda da sağlamışlar.
9.9 mm değerindeki çıkarılabilir mikrofonu ise Razer HyperClear olarak geçiyor. Ve bu gerçekten sesinizi karşıya sorunsuz ve temiz bir şekilde aktarabiliyor. Ben mikrofon için genellikle Razer Sieren X tercih ediyorum. Ama benzer sonuçları verebilecek kadar geliştirilmiş olması sevindirici. Aynı zamanda Synapse üzerinden ses yükseltme, netleştirme ya da gürültü engelleme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Mikrofon için özel ekolayzer ayarı olması da güzel. Böyece kendi ses tarzınıza göre en iyi ve en doğru ayarı yapabilmenizi sağlıyor.
Ne ararsan var!
Oyun modu ile oyunlara göre en doğru çevresel sesi alabilme desteği var. Ayrıca ekolayzer ile yine istediğiniz düzenlemeyi yapabilme özelliği sunuyor. Bass severler için Bass boost özelliği gibi detayları ile gerçekten esporcu olun olmayın seveceksiniz. Kaliteli bir oyun/müzik karışımı kulaklık arayanlar için ideal yapıda. Toplamda ise TR piyasasının en iyilerinden biri olmuş. Çünkü müzik odaklı kulaklıklar oyunlarda bir adım geri kalırken, oyun odaklılar da güzel müzik deneyimi veremezler. Razer BlackShark V2 Pro ise bu iki deneyimi de tatmin edici seviyede verebiliyor. Taşıma çantası da hafif ve kullanışlı.
Genel olarak baktığımızda rakibi olan Logitech G Pro X’i de kullanmış biri olarak BlackShark V2 Pro’yu daha çok beğendim. Daha rahat, kullanışlı ve en önemlisi de keyifli. Fiyat konusunda tuzlu olsa da alan kişiler fazlasıyla memnun kalacaklardır.
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