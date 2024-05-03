Günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı temizlik robotları pazarında dünyanın öncü markası Roborock Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Roborock, 2 Mayıs’ta düzenlediği Türkiye lansman etkinliğinde, piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi S8 MaxV Ultra’nın yanı sıra 3 farklı modelini daha tanıttı.

Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyanın birinci akıllı robot süpürge markası olan Roborock, en son teknolojiyi kullanıcı odaklı tasarımla harmanlayan yeni üst düzey ürünlerini Türkiye pazarına tanıttı. İstanbul, Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilen lansman etkinliğinde katılımcılar, en gelişmiş akıllı süpürge ve paspas özellikleriyle gelen S8 MaxV Ultra’nın yanı sıra Qrevo MaxV ve dikey süpürge modelleri Flexi Pro ve Flexi Lite’ın birbirinden işlevsel özelliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Roborock S8 MaxV Ultra

Şirketin amiral gemisi modeli S8 MaxV Ultra, sunduğu temizlik çözümlerini kullanıcı dostu özelliklerle birleştiriyor. Akıllı cihaz, 10.000 Pa HyperForce olağanüstü emiş gücü, FlexiArm Design yan fırçası ve ekstra kenar paspaslama sistemiyle ulaşılması zorlu alanlarda bile dip köşe temizlik yapabiliyor.

Gelişmiş RockDock® Ultra, Reactive AI 2.0 Engel Tanıma sistemi ile beraber üst düzey kullanıcı rahatlığı amaçlıyor. Robot süpürge, sadece engelleri değil evcil hayvanları da tespit edebiliyor. Evde olmayan robot süpürge sahipleri, evcil hayvanının durumunu merak ettiğinde S8 MaxV Ultra’yı kullanarak kolaylıkla hayvanlarını takip edebilecekler. S8 MaxV Ultra, sunduğu çözümlerle kapsamlı ve sorunsuz bir temizlik deneyimi sağlıyor.

Roborock Qrevo MaxV

Roborock Qrevo MaxV, segmentinde fark yaratacak özellikleriyle rakiplerinden kolaylıkla ayrılıyor. 7.000 Pa’lık HyperForce emiş gücü, kendi kendini temizleyebilen yapısı ve kullanım kolaylığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mobilyaların altlarında ya da ulaşılması zor köşelerde, FlexiArm Design yan fırçası ve ekstra kenar paspaslama sistemini bir araya getirerek tüm tozları ve kirleri ortadan kaldırıyor.

Bunların yanı sıra paspas yıkama özelliğinde 60°C sıcak su kullanarak inatçı leke ve kirleri etkili bir şekilde temizlemeyi hedefleyen Roborock Qrevo MaxV, paspasların durumu analiz ederek gerekli temizlik işlemlerini yapıyor. Lekelerin ve kirlerin gitmemesi halinde yeniden paspaslama özelliğini devreye sokarak alan temizlenene dek hem silme hem de süpürme işlemini sürdürüyor. Ek olarak Reactive AI Engel Tanıma teknolojisi ile donatılmış olan robot süpürge, evdeki nesneleri hızlıca algılayıp onlardan kaçınarak temizlik yapabiliyor.

Roborock Flexi Pro/Lite

Roborock’un dikey akıllı süpürge modelleri Flexi Pro/Lite, zemindeki ıslak ya da kuru kirlerin ve lekelerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Roborock Flexi serisi dikey elektrikli süpürgeler, 17.000 Pa’ya kadar yüksek emiş gücü sunarken RevoBrush 2.0 sayesinde de temiz suyla beraber kirleri ortadan kaldırıyor.

FlatReach teknolojisi ile donatılmış dikey süpürgeler, kanepe veya yatak gibi mobilyaların altında gizli kalan kirlere kolayca ulaşmayı sağlıyor. Süpürgelerin fırçaları temizlik sonrasında bakterileri yok etmek için 60°C’ye kadar sıcaklıkta yıkanıp 55°C hava ile kurutularak bir sonraki temizlik için hazırda bekliyor.

Bunlara ek olarak DirTect akıllı sensör teknolojisi, yıkama işlemi sonrasında rulo fırçanın hala kirli olduğunu tespit ederse fırçanın temizliğini tekrarlayarak kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor. Flexi Pro, tam şarjla 50 dakikalık kullanım imkanı sunarken Flexi Lite ise 40 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.

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Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı segmentlere hitap eden birbirinden farklı akıllı temizlik robotları; MediaMarkt, Vatan, Teknosa gibi zincir teknoloji marketlerinin yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, N11, Pazarama gibi çevrimiçi alışveriş platformlarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Roborock’un amiral gemisi modeli S8 MaxV Ultra’nın başlangıç fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı. Roborock Qrevo MaxV, 46.999 TL, Roborock Flexi Pro, 23.999 TL ve Flexi Lite modelini ise 19.999 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.